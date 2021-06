Victoria’s Secret stopt definitief met de Angels en ruilt ze in voor ‘echte vrouwen’

“De wereld veranderde, en wij misten onze kans om een nieuw pad te kiezen. We moeten stoppen met te focussen op wat mannen willen, en gaan nadenken over wat vrouwen willen.” Het is een opvallende uitspraak van Martin Waters in de New York Times, de nieuwe CEO van Victoria’s Secret sinds februari 2021. Met die uitspraak luidt hij een nieuw tijdperk in voor het wereldberoemde lingeriemerk Victoria’s Secret.

Want de Victoria’s Secret Angels zijn niet meer. De altijd slanke, rondborstige, voornamelijk witte vrouwen, die voor het merk over de catwalk flaneerden in minuscule broekjes en beha’s, en die perfect aan het klassieke schoonheidsplaatje voldeden, ruilt het lingerielabel nu in voor een compleet nieuw en ander stel gezichten.

Meer inclusiviteit en vrouwelijke empowerment

De ‘rebranding’ komt er omdat het merk steeds meer kritiek kreeg. Het grote publiek keurt al een hele tijd luid af hoe weinig divers de Angels zijn en op de koop toe werden grote namen binnen het bedrijf, zoals voormalig CEO Ed Razek, aan schandalen rond seksuele intimidatie gelinkt.

Sinds een paar maanden werkt Victoria’s Secret dan ook hard aan een nieuw imago. Martin Waters moet als nieuwe CEO het roer omgooien. Toch nog een man aan het hoofd van het lingeriemerk, maar hij is wel de enige man in de zevenkoppige raad van bestuur. Na de interne ommezwaai volgt ook een nieuw imago. Het label wil meer vrouwelijke empowerment en inclusiviteit gaan nastreven.

Het nieuwe ‘VS Collective’ van zeven vrouwen moet dat belichamen. “Het collectief wordt een groeiende groep van succesvolle vrouwen die een passie delen om positieve verandering teweeg te brengen”, zegt Victoria’s Secret in een persbericht. “Het collectief zal ook aan inspirerende initiatieven, producten en media werken om zo belangrijke vrouwelijke kwesties te ondersteunen.”

Divers collectief

In het VS Collective zitten onder meer actrice en zakenvrouw Priyanka Chopra Jonas, voetbalspeelster en LGBTQ+-activiste Megan Rapinoe, model en professionele skiester Eileen Gu, plussizemodel Paloma Elsesser en journaliste en advocate Amanda de Cadenet. Niet de meest bekende namen, maar het zijn wel zeven vrouwen die iets betekenen voor hun community of uitblinken in wat ze doen en al jaren elk op hun eigen manier strijden voor mensen- en vrouwenrechten. Ook wat huidskleur, lichaamsbouw en geaardheid betreft, vormen de dames een beduidend diversere mix.

“Ja, Victoria’s Secret was seksistisch”, zegt Megan Rapinoe in een interview over haar nieuwe rol. “Het merk draaide om wat mannen willen, en daarbovenop richtten ze zich op jonge vrouwen. Heel schadelijk. Maar hun nieuwe aanpak overtuigde me toch om het merk in een andere richting te helpen duwen.” Plussizemodel Paloma Elsesser reageerde in hetzelfde interview dat ze vooral de maatvoering van het merk wil uitbreiden. “Ik wil als model een verschil maken. Het VS Collective laat me toe om dat op een grote schaal te doen.”

In de winkels wil het merk daarnaast meer verschillende maten gaan aanbieden, en naast lingerie ook focussen op zaken als sportswear of zwangerschapsondergoed. In hun campagnes wil het merk met diversere modellen werken en niet alleen communiceren over ‘sexy zijn’.

‘Too little, too late’

Of het nieuwe imago goed ontvangen zal worden door het grote publiek, is nog maar de vraag. Er klinken veel kritische stemmen, die vooral stellen dat de hervorming te laat komt en als een puur wanhopige zakelijke beslissing aanvoelt. “Nu vrouwelijke empowerment ‘hip’ is, doen ze mee. Ik blijf merken steunen die al vanaf het begin vrouwvriendelijk zijn. Dit is gewoon too little too late”, reageert een vrouw op Instagram. “Het blijft fast fashion verpakt in een smakelijker jasje, waar de meeste van ons toch meteen kunnen doorkijken”, schrijft een ander.

“De koppeling tussen uiterlijk en geluk is hardnekkig. Associaties zoals ‘mooi is goed’ en ‘lelijk is slecht’ zijn nog altijd erg aanwezig in onze samenleving. Ik denk dat ze in de reclamewereld niet nog verder zullen afwijken van het schoonheidsideaal dan ze nu doen”, reageerde Jozefien Daelemans, auteur van ‘De naakte waarheid’, eerder al in een artikel over meer ‘echte vrouwenlijven’ in reclame.

Fans van de Angels laten hun teleurstelling ook duidelijk blijken online. “Niemand houdt van feministes. Het zijn de minst aantrekkelijke mensen op aarde”, reageert een man op Twitter. “Alleen lelijke vrouwen zijn blij met het nieuwe imago van Victoria’s Secret”, schrijft een zekere John Cardillo. Maar vrouwen die de rebranding toejuichen, bijten van zich af. “Elke man die nu zulk commentaar geeft, bewijst dat de hervorming bij Victoria’s Secret nodig is. Zolang jullie geen beha’s dragen, hebben jullie hier niks over te zeggen, kerels.”

