Victoria’s Secret werkt eindelijk samen met plussize modellen, “maar daar komen ze tien jaar te laat mee”

Jarenlang kreeg Victoria’s Secret bakken kritiek om het gebrek aan diversiteit. Nogal een verrassing dus, dat het merk nu samenwerkt met plussize modellen voor de nieuwste swimwear-collectie. Is het too little too late of eindelijk een stap in de juiste richting? Moderedacteur David Devriendt, bodypositive blogger Marianne Nykjaer en plussize model Sharon Grobben reageren. “De impact hiervan op jonge meisjes valt niet te onderschatten.”

Victoria’s Secret hield zich jarenlang krampachtig vast aan het klassieke schoonheidsideaal. Lees: superslanke babes met dunne, afgetrainde lichamen. Maar nu lijkt het Amerikaanse merk een nieuwe weg in te slaan. In de campagne voor de nieuwste swimwearcollectie zijn namelijk ook plussize modellen te zien. Onder meer Paloma Elsesser - die recent nog op de cover van Vogue stond - en Jill Kortleve poseren in een bikini.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een welkome verademing, dat sowieso, zegt modespecialist David Devriendt. “Victoria’s Secret ligt al meer dan zes of zeven jaar onder vuur. Het merk doet aan objectivering van vrouwen, het schuift een ongezond schoonheidsideaal naar voren en het is allesbehalve inclusief. Zelfs de voormalige marketingbaas Ed Razek heeft ooit gezegd dat vollere vrouwen en transgender personen geen plaats hadden in de shows van Victoria’s Secret.”

Quote Consumen­ten zijn het beu dat Victoria’s Secret veel vrouwen uitsluit. Dat is echt niet cool Moderedacteur David Devriendt

“Daardoor werkte het bedrijf alleen samen met Angels. De typische American Supergirls, graatmager met lange wavy extensions. Dat heeft lange tijd gewerkt, maar nu niet meer. Door sociale media als Instagram zijn consumenten mondiger geworden. Ze laten duidelijk weten dat ze verlangen naar authenticiteit en diversiteit, modellen waarin ze zichzelf herkennen. Ze zijn het beu dat Victoria’s Secret veel vrouwen uitsluit. Dat is echt niet cool”, vertelt David nog.

Concurrentie van Rihanna

Bovendien heeft de concurrentie niet stilgezeten. Volgens het Belgische model Sharon Grobben heeft vooral Rihanna daar een grote rol in gespeeld. “Rihanna heeft met haar lingeriemerk Savage X Fenty wél oog voor àlle mogelijke lichaamsvormen en etniciteiten. En dat scoort. Zij ziet haar omzet elk jaar stijgen, terwijl de verkoopcijfers bij Victoria’s Secret jaar na jaar slinken. Willen ze niet failliet gaan, kunnen ze dus niet anders dan mee gaan met de tijd.”

Quote Bij Victoria’s Secret had ik nooit een beeld waar ik me aan kon spiegelen. Nu wel Model Sharon Grobben

“We moeten er geen doekjes om winden”, zucht Sharon, “oprecht zal hun vooruitgang niet zijn. Toch ben ik er blij mee. Ik vond het storend dat ik er lingerie en zwemkledij kon kopen, maar dat ik in campagnes geen modellen zag die op mij leken. Ik had geen enkel beeld waar ik me aan kon spiegelen. Nu wel. Daarnaast valt de impact op jonge meisjes niet te onderschatten. Wanneer campagnes en reclameborden diverser zijn, zullen meisjes zich minder onzeker voelen.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet genoeg

David: “Victoria’s Secret doet inderdaad moeite om het blazoen op te poetsen. Op Instagram zie je bijvoorbeeld soms een zacht buikje of cellulitis passeren. Maar ze komen er héél laat mee af. Labels als Chantelle, Passionata en PrimaDonna zijn al decennialang bezig met diversiteit. Met andere woorden: Victoria’s Secret werkt samen met vollere modellen omdat ze moeten, niet omdat ze per se willen. Ik kan alleen maar hopen dat ze het na verloop van tijd niet beschouwen als een verplicht nummertje, maar dat ze diversiteit incorporeren als een van hun waarden en normen. Of dat gebeurt, blijft koffiedik kijken. De bedrijfsleiding bij Victoria’s Secret is nog steeds een mannenbastion. Dan vraag ik me af: hoe inclusief kan je zijn als lingeriemerk als vrouwen het er niet voor ’t zeggen hebben?”

Bodypositive blogger Marianne Nykjaer is eveneens kritisch. “Het is en blijft een minimale aanpassing. De organisatie staat aan de rand van faillissement, dus het is duidelijk een marketingtruc. Victoria’s Secret komt tien jaar te laat. Als het merk toen samenwerkte met diverse modellen, zouden ze nog authentiek overkomen.”

Quote Door enkel en alleen samen te werken met een model met maatje 42 lossen ze niets op. Voor mij is er niets veranderd. Ik kan daar niet shoppen. Vroeger niet, en nu nog steeds niet Bodypositive blogger Marianne Nykjaer

“Aan de andere kant moeten we hen de kans geven om te leren uit hun fouten. Maar dan moeten ze écht hun best doen. Door enkel en alleen samen te werken met een model met maatje 42 lossen ze niets op. Voor mij is er bijvoorbeeld niets veranderd. Sharon heeft een kleinere curvy maat. Ik kan er daarentegen niet shoppen. Vroeger niet, en nu nog steeds niet. Ze zouden beter hun collecties uitbreiden, nu gaat die maar tot maat XL. En echte verandering begint pas als ze het gesprek durven aangaan, wanneer ze toegeven dat ze fouten gemaakt hebben en openstaan voor feedback. Diversiteit zou een deel van hun fundament moeten zijn. Daarvoor hebben ze nog een lange weg te gaan.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: