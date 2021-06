Victoria Beckham maakt haar kledinglijn 40 procent goedkoper: “We hoeven ons niet meer zo op te kleden”

Kim Kardashian alweer onder vuur voor gefoto­shopt lichaam. Lingerie-ontwerp­ster Murielle Scherre: “Laat ons niet boos zijn, maar slimmer”

9 juni In een reclamefilmpje van Skims, het shapewearmerk van Kim Kardashian, is te zien hoe een vinger van de ster er plots erg vervormd uitziet wanneer ze met haar hand over haar heup glijdt. Duidelijk een Photoshop-misser. Murielle Scherre, de Belgische lingerie-ontwerpster van La Fille d’O die al jaren weigert om Photoshop te gebruiken, reageert op de heisa. “Er zitten geen ‘fouten’ in het menselijke lichaam. Een lichaam is perfect. Altijd.”