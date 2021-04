Véronique Leysen kleedt zich als een Parisienne: “Ik shop als een man: wat ik mooi vind, koop ik in verschillende kleuren”

Je kent ze wel, de typische Parisiennes die de Franse trottoirs veroveren met hun bescheiden maar elegante outfits. Niet makkelijk om te kopiëren. Toch slaagt onderneemster Véronique Leysen (35) erin, en ze doet dat met verve. Daar kunnen we nog iets van leren. Aan de hand van haar signature look vertelt Véronique hoe ze haar outfits samenstelt en waar ze rekening mee houdt tijdens het shoppen.

Wie is Véronique Leysen? • 35 jaar • samen met presentator Thomas Vanderveken • ondernemer in hart en nieren: oprichtster van Maurice Brunch Bar, Maurice Knitwear en Studio Vero • heeft 122.000 volgers op Instagram

“Sinds corona kan ik geen spannende jeansbroeken meer verdragen. Ik leef in joggings en ruime ribfluwelen broeken, al is deze mom jeans van Zara ook een van mijn favorieten. Die zit supercomfortabel. De witte blouse heb ik eveneens bij Zara gekocht. Het was liefde op het eerste gezicht: het kledingstuk is trendy dankzij de hippe Peter Pan-kraag en de oversized pasvorm. Normaal draag ik een small, maar ik koos voor een maatje large zodat de mouwen extra pofferig zijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Véronique Leysen. © rv

Viva vintage

“De blazer over mijn schouders komt van het designlabel Isabel Marant en heb ik tweedehands op de kop kunnen tikken. Vintage shoppen, dat vind ik echt de max. Zowel voor meubels als kledij. Ik vind het ook geweldig om spullen te verkopen: het feit dat je een stuk een tweede leven geeft en dat je iemand anders er gelukkig mee maakt, geeft een goed gevoel.”

“Vestiaire Collective is één van mijn favoriete sites om tweedehands designerspullen te kopen en verkopen. Dat is een Franse site die wereldwijd levert en ze dragen kwaliteit hoog in het vaandel. De verkoper moet eerst een pakketje opsturen naar het hoofdkantoor van Vestiaire Collective, waar ze de inhoud controleren op scheurtjes, vlekken, ... Als alles in orde is, wordt het doorgestuurd naar de ontvanger. Extra handig is dat je op de site ook wishlists kan maken en de verlanglijsten van andere stijlvolle influencers kunt volgen. En er zijn soms solden.”

Quote Drie jaar heb ik gezocht naar een jas van Chanel, tot ik uiteinde­lijk een afgeprijsd exemplaar vond op Vestiaire Collective voor 400 euro. Véronique Leysen

“Om tweedehands pareltjes te scoren, doe ik veel onderzoek en ben ik vooral heel geduldig. Ik wilde bijvoorbeeld al heel m’n leven een jas van Chanel. Dat is een ontwerp dat gemaakt is door Coco Chanel herself en is door de jaren heen alleen maar verbeterd en geperfectioneerd. Plus, het is kwaliteitsvol en tijdloos. Drie jaar heb ik ernaar gezocht, tot ik uiteindelijk een afgeprijsd exemplaar vond op Vestiaire Collective voor 400 euro. Nog steeds veel geld, maar peanuts in vergelijking met het normale prijskaartje van 2.000 euro, én ik draag hem op alles.”

“Daarnaast houd ik in de gaten wanneer designers uitpakken met een nieuwe collectie. Dan zoek ik op Vestiaire Collective naar kwalitatieve basics van vorig seizoen die amper gedragen zijn, zoals een bruine trenchcoat. Dat is dan betaalbaarder dan wanneer ik het nieuw zou kopen in de winkel.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Véronique Leysen © rv

Knap kleurenpalet

“Sinds kort pas ik een handige truc toe als ik ga winkelen, of dat nu online of offline is, nieuw of tweedehands: ik hou vast aan mijn kleurenpalet. Vroeger vond ik het leuk om te experimenteren met verschillende kleuren, maar ik merk dat ik altijd naar dezelfde tinten grijp: marineblauw, rood en off-white. De rest blijft vaak in mijn kast hangen, omdat ik het toch te flashy of te opvallend vind.”

“Tijdens het shoppen gedraag ik me een beetje als een man. (lacht) Daarmee bedoel ik: ben ik fan van iets, dan koop ik verschillende modellen en kleuren. Zo heb ik bijvoorbeeld drie paar dezelfde loafers.”

À la Française

“Me maquilleren is nog zo iets wat ik leuk vind. Op dezelfde manier als Parisiennes: vrouwelijk, maar niet té perfect. Jeanne Damas doet het mooi voor: zij dept haar rode lippenstift op haar lippen, maar gebruikt dat ook om haar wangen en ogen snel kleur te geven. Het gebeurt allemaal slordig, een eyeliner moet niet foutloos zijn en je hoeft je gezicht niet vol fond de teint te smeren.”

“Die Franse invloed komt ook terug in mijn kleerkast. Ik voel me goed in outfits die er nonchalant uitzien. Het kan sexy zijn, maar de nadruk moet er niet op liggen. Voor mij bijvoorbeeld geen duizelingwekkend diepe v-hals, wel een rechthoekig decolleté die op een elegante en subtiele manier je sleutelbeenderen toont. Comfort is eveneens belangrijk. Ik ga best vaak naar buiten zonder beha: ik heb kleine borsten en dat zit gewoon beter. Noch wil ik een kledingstuk dat strak rond mijn lichaam zit. Alleen voor een body maak ik een uitzondering. Dat is prachtig in combinatie met een losse broek, dan heb je de ideale combinatie tussen vrouwelijk en jongensachtig, en krijg je de Franse je-ne-sais-quoi waar ik zo gek op ben.”

Quote Ik trek nogal graag een los hemd, oversized broek en blazer aan. Een riempje erbovenop voorkomt dat mijn silhouet te mannelijk wordt. Véronique Leysen

“Om een look af te maken, gebruik ik vooral sjaaltjes en riemen. Een dun zijden sjaaltje maakt het geheel meteen interessant en voorkomt dat ik langs een spiegel loop en denk: ‘ah, saai’. (lacht) Mijn riem draag ik vaak over een blazer. Ik trek nogal graag een los hemd, oversized broek en blazer aan. Een riempje erbovenop voorkomt dat mijn silhouet te mannelijk wordt.”

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wat is er met mijn humeur aan de hand?

“Een dag vooraf bepalen wat ik ga dragen, dat kan ik niet. Die keuze hangt volledig af van mijn gemoed. Zit ik niet goed in mijn vel? Dan kies ik standaard voor een blauwe broek en trui. Voel ik me oké, dan combineer ik het met een hakje, sjaal en rode lippen. Als ik me goed voel, durf ik gewaagdere combinaties te maken, zoals een kleedje met rode laarzen of bottines eronder. En als ik me héél héél goed voel, experimenteer ik met knallende kleuren en patronen. (lachje) Dat gebeurt door corona helaas wat minder.”

“Bij gebrek aan inspiratie haal ik mijn ribfluwelen carrot pants uit de kast. Dit type broek heeft een hoge taille die wat losser zit en weer nauwer gaat aan de enkels. Een multi-inzetbaar kledingstuk dus, want ik kan het combineren met een wit hemd, bottines, veterschoenen, een leren jas, ... Kortom, echt met alles. Daarnaast ben ik verknocht aan een cardigan van het Franse label Rouje. Dat is een kledingstuk dat ik zo vaak draag dat het bijna versleten is.” (lacht)

“Rouje is echt mijn merk, ik ben verliefd op alles wat zij verkopen. Hun collecties sluiten naadloos aan bij mijn kledingstijl. En de bewuste cardigan is in mijn ogen het perfecte vestje. Hij heeft een vintage pasvorm en is gemaakt van alpacawol. Hierdoor is de cardigan niet té dik, maar lekker warm, waardoor ik hem het hele jaar door kan dragen. In putteke winter onder mijn jas, in de zomer over een kleedje. Leuke tip: ik koop mijn cardigans vaak een maat te groot. Dan vallen die wat losser en kan ik een knoop maken in de twee uiteinden. Dat geeft meteen een speelse touch aan je outfit.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Véronique Leysen © rv

Doe maar niet te speciaal

“Als corona één positief effect heeft gehad, is het wel de impact op de mode. Het lijkt alsof alle poespas is weggevallen. Mensen dragen waar ze zin in hebben, niet wat de trends voorschrijven. Je merkt dat winkelrekken er minder schreeuwerig uitzien. En nude is the new black. Die rustige tinten zijn volledig mijn dada, en passen bij mijn kleurenpalet. Perfect!”

