Verlovingshorloges voor mannen zijn in opmars. “Vrouwen zijn geëmancipeerd en willen ook iets doen voor hun partner”

Dat een vrouw een verlovingsring krijgt wanneer de man op één knie gaat, is een jarenlange traditie. Maar steeds vaker krijgt ook de toekomstige echtgenoot een cadeau: een verlovingshorloge. Volgens wereldwijd modeplatform Lyst is het één van de grootste, nieuwe trends. “Bij ons zie je het fenomeen ook steeds vaker, overgewaaid uit het buitenland”, bevestigen juweliers en weddingplanners.

Lyst is een belangrijk mode-platform dat in de gaten houdt wat mensen wereldwijd opzoeken, aanklikken en liken. Op basis van al die informatie brengt Lyst meermaals per jaar een rapport uit om trends te voorspellen. Als het gaat over trouwen, maakte het shoppingplatform een opvallende vaststelling: verlovingshorloges zijn in trek. En dan vooral bij mannen. Dat zie je ook op Instagram: daar vind je honderden foto’s met de hashtag #engagementwatch.

“Doorgaans dragen mannen pas nà hun huwelijk een trouwring. Een verlovingsjuweel is voor hen eerder uitzonderlijk”, reageert Iris Decreus van het huwelijksplatform House of Weddings. “Toch zien we sinds enkele jaren dat mannen bij het aanzoek ook iets krijgen. Vaak is dat een horloge.” Dat bevestigt ook Anouk Lannoo, marketingmedewerker bij het Belgische, prestigieuze juweliersmerk BAUNAT. “In het buitenland zijn ze hier echt mee weg. Wij hebben ook showrooms in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, Hong Kong, ... Daar is het een echte trend. België volgt traag maar gestaag.”

Emancipatie

“Bij ons zien we dat de verkoop van horloges naar aanleiding van een verloving sinds het laatste jaar in stijgende lijn zit. Dat suggereert dat corona er voor iets tussenzit”, zegt Lannoo. “Een mogelijke verklaring: heel wat feesten zijn afgelast. Er was dus meer budget voor een duurdere ring of een geschenk voor de man, zoals een horloge. Onlangs kwam er bijvoorbeeld een vrouw langs in één van onze winkels. Ze wou iets kopen voor haar verloofde, in het thema ‘something blue’. Eerst dacht ze aan een ring met een saffier, maar uiteindelijk ging ze naar huis met een blauw horloge.”

Decreus knikt. “In de meeste gevallen is het nog steeds de man die een knieval maakt en een verlovingsring aanbiedt. Daarna gaat de vrouw alleen - of met de partner - op zoek naar een smaakvol aardigheidje. Als teken van hun verbintenis.” Volgens Lannoo heeft dat te maken met de tijd waarin we leven. “Vrouwen zijn geëmancipeerd. Ze redeneren: ‘Jij geeft me een ring, dus ik wil een geste terugdoen, want wij staan gelijk in deze relatie.’”

“Nog een gevolg van van die emancipatie is dat steeds meer vrouwen zelf een aanzoek doen. Ze zijn nog in de minderheid, maar het is 2021 en het komt écht wel vaker voor. Zij kiezen sneller voor een horloge dan een ring, want dat oogt net iets mannelijker. Plus, achter zo’n horloge zit een romantische boodschap. Namelijk: ik wil de rest van mijn tijd en dagen met jou spenderen.”

Tijdloos

Zo’n verlovingshorloge kan eender wat zijn, zegt Lannoo nog. Al is het vooral belangrijk dat ze de tand des tijds doorstaan. “Het zijn vooral de klassieke, iets duurdere modellen die in de smaak vallen. Die zijn tijdloos en kunnen van generatie op generatie doorgegeven worden, zoals een erfstuk”, legt ze uit. “Denk aan Zwitserse collecties, witgouden horloges met een witte wijzerplaat en een zwart randje. Bruine lederen bandjes doen het ook heel goed. Logisch, want die zijn multi-combineerbaar en passen bij elke outfit. Populaire merken zijn BAUNAT, Rolex, Breitling, Patek Philippe en Tudor.”

Voor zo’n verlovingshorloge durven mensen ook best diep in de buidel te tasten. “De prijs hangt natuurlijk af van persoon tot persoon. Hoeveel ze willen uitgeven, wat hun inkomen toelaat, ... Maar meestal hebben ze er wel wat voor over. Voor een verlovingshorloge mag je toch op een 4.000 à 5.000 euro rekenen.”

