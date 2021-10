Vergeet skaters, emo’s en punkers, tegenwoordig kleedt de jeugd zich als e-girl, baddie of dark academia. 10 modetermen die je moet kennen

Once upon a time was het leven nog simpel. Je had enkel de skaters, de emo’s en de punkers en je kon ze van mijlenver herkennen. Tegenwoordig leven er heel wat meer subculturen of ‘ aesthetics’, zoals Gen Z ze bestempelt. Van e-boys tot goblincore en VSCO-girls - anno 2021 zijn er manieren in overvloed om jezelf te onderscheiden van de massa. En een ding is zeker: de tieners die deel uitmaken van deze 10 stromingen zijn absoluut het tegenovergestelde van cheugy.

Als er een ding is dat elke nieuwe lading tieners en twintigers gemeen heeft, is het wel dat ze naar hartenlust experimenteren met verschillende stijlen. En wie vandaag jong is en bij generatie Z hoort, heeft waarschijnlijk keuzestress, want de lijst met opties is eindeloos. Dankzij sociale media zoals TikTok en Instagram worden trends razendsnel verspreid onder jongeren wereldwijd, met als resultaat een gigantisch scala aan subculturen. Wij maken je - met behulp van Urban Dictionary en foto’s ter illustratie - wegwijs in de belangrijkste termen.

Baddie

Een baddie is een meisje dat volgens Urban Dictionary altijd ‘on fleek’ is. “Ze ziet er goed uit, of ze nu een strakke jurk of joggingbroek aan heeft. Ze heeft vormen op de juiste plaatsen en veel zelfvertrouwen. Ze trekt zich niks aan van wat anderen van haar denken. Ze hoeft niet per se instafamous te zijn, maar haar ‘selfie game is strong’, en haar 'outfit game’ ook. Jongens vinden haar extreem aantrekkelijk.”

Kortom, een baddie is iemand die waarschijnlijk lijkt op een Kardashian-telg. Zie je voortaan iemand met sneakers, nepnagels en een smetteloze make-uplook, dan weet je hoe laat het is.

Coconut Girl

We schreven er al eerder over, dus we weten - zonder de hulp van Urban Dictionary - maar al te goed hoe een coconut girl eruitziet. Een coconut girl beleeft de beste tijd van haar leven tijdens de zomer, want ze leeft in een bikini, ze houdt van speelse, kleurrijke haaraccessoires, schelpenkettingen en tropische bloemenprints. De term en het stijltje werden begin dit jaar populair gemaakt dankzij TikTok.

Cottagecore

Volgens Urban Dictionary is cottagecore (en de variant cabincore) “een stijl die draait om de natuur en soort van ouderwets is”. De romantische beweging kwam in opmars tijdens corona, toen we teruggrepen naar de simpele dingen des levens. Wie van plan is zich te bekeren, heeft het goede moment uitgekozen. Leden van de cottagecorecommunity houden van de herfst, je vindt ze meestal terug al wandelend in een bos of al lezend aan de open haard.

Oké, maar hoe herken je ze? Hun outfits zien eruit als een moderne vertaling van de kleding van de personages uit de film ‘Sense & Sensibility’: geruite flanellen hemdjes, lange jurken, buitenproportionele haaraccessoires met veel gedroogde planten of bloemen als decoratie.

Dark academia

Urban Dictionary: “Bij deze esthetiek is het doel eruit te zien als een wijze, pretentieuze geleerde, dus: een geruite of suède geklede broek, gebreide coltruien, zwarte riemen, blazers, baggy overjassen, geklede schoenen of zwarte hakken, zakhorloges of gouden vintage horloges. Af en toe zie je zo iemand rondhangen in een tweedehands boekenwinkel terwijl die oude klassiekers leest en poëzie schrijft, of in een vintage koffietentje om een zwarte koffie of een groene thee zonder suiker te bestellen.”

Schooluniform-chic, dus. Zie het als een hedendaagse interpretatie van de kledingvoorschriften op Zweinstein.

E-girl

“E-girls zijn meisjes die overdreven veel blush dragen (vaak ook op de neus) en hartjes onder hun ogen tekenen”, stelt Urban Dictionary. “Ze hebben een schattig, vaak meerkleurig kapsel, dragen meer dan eens clips in hun haar en kijken graag anime. Ze kleden zich doorgaans 'lolita’, een stijl uit Japan die de onschuld van de jeugd probeert uit te beelden, denk: pofrokken tot boven de knie, kanten blouses en platformschoenen.”

Zangeres Grimes is het schoolvoorbeeld van een e-girl - waarschijnlijk was ze de allereerste die zich zo kleedde.

E-boy

Urban Dictionary: “Een jongen die waarschijnlijk skate, nagellak, ringen en beanies draagt, gekleurd haar heeft, gekleed gaat in shirts met lange mouwen en hoodies met een T-shirt erover en misschien heeft hij wel een e-girl als lief.”

De aesthetics van een e-boy passen volledig binnen de hedendaagse tendens die toxic masculinity tegengaat. Gendernormen vervagen steeds meer en heel wat jongeren kleden zich fluïde. Laat het duidelijk zijn: de tijd waarin men raar opkeek van een jongen met juwelen en een uitgesproken stijl is lang voorbij.

Goblincore

Ook over goblincore schreven we al iets. Volgens Urban Dictionary is goblincore “een grimmige, gruizige, rommelige look. Goblincore houdt van onberispelijke edelstenen, oogverblindende metalen en zorgvuldig bewaarde schatkamers, maar ook van beschadigde munten, coole stenen, stukjes schroot, misschien zelfs kralen, insecten, en knopen.”

In feite lijken leden van de goblincorecommunity verkleed, en kan het een tijdje duren voor ze zich hebben klaargemaakt. Cosplay meets moeder natuur, dus. Of er echt veel tieners zijn in Vlaanderen die zich in deze stijl kleden is niet bekend, maar een ding is zeker: leden van deze subcultuur zal je meteen herkennen. Ook deze beweging groeide voort uit het coronatijdperk.

Regencycore

Urban Dictionary: “Een kledingstijl geïnspireerd op kledij die de rijken in de Regencyperiode droegen”. Duidelijk.

Deze stijl werd vooral populair na het gigantische succes van de Netflix-serie ‘Bridgerton’. Heel wat trends uit 2021 passen perfect in deze subcultuur, denk: oversized pofmouwen, korsetten, haarbanden met parels en veren, lange handschoenen.

VSCO-girl

“Een heel aparte soort”, staat er neergeschreven in Urban Dictionary. “Je ziet ze meestal in het wild met een tube top, Vans, Crocs of Birkenstocks. Ze dragen scrunchies en hebben te allen tijde Hydroflasks (een soort drinkbus, red.) versierd met een assortiment van kleurrijke stickers bij zich. Ze posten ‘schattige’ foto’s op hun favoriete app: VSCO.” VSCO is een applicatie waarmee je romantische effectjes aan je foto’s toevoegt, zoals je ziet op de foto hieronder.

De VSCO-girl is volgens de beschrijving redelijk standaard, waarschijnlijk zat er wel zo’n meisje op je middelbare school. Het grootste deel van Gen Z zal haar basic noemen.

Y2K

Y2K is de term die verwijst naar de millenniumperiode. Momenteel zijn heel wat trends uit dat tijdperk in de mode (denk: diamantjes, zonnebrillen zonder rand, buikkettingen), maar sommige jongeren kiezen ervoor om énkel en alleen nog Y2K-mode te dragen, alsof het een karaktertrek is. Je herkent ze meteen, hun rolmodellen zijn - vanzelfsprekend - Paris Hilton, Lindsay Lohan en Britney Spears. En de cast van de film ‘Mean Girls’, misschien.

