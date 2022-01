Van bakuchiol tot sando’s en mycelium: dit zijn de beauty-, food-, mode- én decotrends van 2022

Klinken bakuchiol, sando’s en mycelium nog onbekend in de oren? Dan komt daar dit jaar gegarandeerd verandering in. Drie experts op het vlak van food, beauty, mode en decoratie delen maar al te graag welke trends in 2022 helemaal zullen doorbreken. Van desserts van broodafval, hoteldining, beautysupplementen tot de trendy saturatiekleuren, 2022 zal je nog verbazen.

CULINAIR

Volledig scherm Saskia Neirinckx © rr Ook dit jaar zal de liefde van de bourgondische Belg door de maag gaan. Wat komt er op ons bord? Wat laten we links liggen? En waar gaan we uiteten? Niemand die het beter weet dan Saskia Neirinckx, pr- en trendconsulente in de culinaire wereld. Ze geeft ook foodtours in Londen, volgens haar de broedplaats van trends voor ze ook het vasteland bereiken.

Volledig scherm © rr

1. Sake

In het glas zal de Japanse rijstwijn steeds meer schitteren. “De export verloopt vlotter en mensen omarmen het ook meer door een grotere interesse voor natuurwijnen”, zegt Saskia Neirinckx, die een sakeopleiding volgt bij sakesommelier Jonas ­Kellens van DIM Dining. “Sake is een zuiver product van pure fermentatie, geen distillaat. In Japan is het verbonden aan traditie en eergevoel, een eeuwenoude ambachtelijke drank die past bij nieuwe progressieve keukens. De Belgische fine dining is aan het bijbenen. Het is niet langer dat warme tafelsakeetje dat je bij de sushi krijgt.”

2. Hoteldining

“In wereldsteden als Parijs, Londen en New York is lunchen of dineren in hotelrestaurants doodnormaal, bij ons bleef dat lang iets exotisch. De trendsetter is Antwerpen met ­concepten als August, ­Botanic ­Sanctuary en Sapphire House van Marriott, dat in het voorjaar opengaat met twee restaurants met een sterrenchef.” De trend sijpelt ook door in andere steden. In Hasselt is Bragoût in het HasHotel een favoriet van locals, en in Gent vinden foodies moeiteloos hun weg naar het Yalo Urban Boutique Hotel.”

3. Fermentatie 2.0

“Helemaal nieuw is het niet, maar fermentatie is weer een stap verder gegaan. Het wordt steeds meer ingezet als dé manier om restproducten te verwerken in lekkere creaties. Op-en-top duurzaam dus. Om een voorbeeld te geven uit Londen: in het enorm toonaangevende restaurant Silo maken ze hun eigen brood, Siloaf, en met het afval daarvan toveren ze een dessert uit hun mouw. En het Antwerpse DIM Dining maakt van het restproduct van sakefermentatie een heel lekkere soufflé.”

Quote Fermenta­tie zorgt voor extreem nieuwe smaaksensa­ties. Saskia Neirinckx, pr- en trendconsulente

“Fermentatie zorgt dus voor extreem nieuwe smaaksensaties. Ook thuis zullen mensen steeds meer experimenteren met hotsaus, kimchi en koji (schimmel die de basis vormt van o.a. sojasaus, mirin en sake, red.). Bedrijven spelen ook in op de trend. Sommige merken verkopen starterculturen om zelf te fermenteren, andere, zoals het Brusselse SWET, combineren ambachtelijke producten in kleine oplages met een ­supertrendy grafisch ontwerp.”

4. Gastro-seventies

“De jaren zeventig zijn alive-and-kicking in de culinaire wereld. Zo zie je op social media de hype opborrelen van aspic, die afschuwelijke heldere gelei waarin van alles decoratief verstopt is. Ouderwetser kan het niet en toch is het weer helemaal terug. Ook gourmetstellen, kaasfondue, donkerbruin koffieservies en oranje geëmailleerde potten en ­pannen maken een geslaagde comeback. Net zoals cocktailprikkertjes. Hele restaurants gaan voor hun ­interieurs vijftig jaar terug in de tijd. Decimo in Londen is helemaal ingericht met macramé, donker hout en oranje fluweel.”

5. Sando’s

Geen haute dog of cronut dit jaar aan de top van de trendlijsten. We gaan overstag voor de sando. “Overgewaaid uit Japan is die veredelde versie van een sandwich een mooi gestapeld broodje dat perfect in tweeën gesneden is en op de snijkant wordt opengevouwd, om zo de binnenkant te kunnen zien. Tijdens de lockdowns stond de fancy versie op het afhaalmenu van verschillende restaurants. Zo serveerde Mico & Jon in Antwerpen een sando met wagyuvlees. In Londen biedt Christina’s een heel menu sando’s aan.”

6. TikTokfood

“Instagram is lang het foodplatform geweest, omdat het voor foto’s zo’n dankbaar medium is, maar TikTok biedt zoveel meer mogelijkheden. Alles wat extreem videogeniek is, wordt een hype. Zelfs in die mate dat hele producten uitverkocht raken in de supermarkt. Dat is in Amerika gebeurd met de Japanse Kewpie-mayonaise, die iets lichter en zuurder is dan onze mayonaise.”

Quote In Amerika plant TikTok zelfs een delivery­dienst van gerechten die op het platform viraal gaan. Saskia Neirinckx, pr- en trendconsulente

“Ook in ons land speelt het TikTok-effect. Toen een Finse vlogster een ­gerecht deelde met enkel feta en ­tomaat, zorgde dat ook bij ons voor een stormloop op de Griekse schapenkaas, met stockagebreuken als gevolg. Zulke toestanden zullen we in de toekomst steeds vaker zien. In Amerika plant TikTok zelfs een deliverydienst van gerechten die op het platform viraal gaan.”

7. Happy meals

“Een tijd geleden heetten de superfoods manukahoning, spirulina en macapoeder, nu zijn dat supplementen die afgeleid zijn van champignons zoals lion’s mane. Opvallend is dat ze niet alleen je fysieke maar ook je mentale welzijn en geluk bevorderen. Ook collageen past daarin. Dat vind je bijvoorbeeld in bouillons en is goed voor je darmflora, wat dan weer ­gelinkt is met mentale gezondheid.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het Belgische Juicy Lucy maakt sapjes op basis van paddenstoelen zoals lion’s mane. © rr

“Ook CBD (het niet-psychoactieve bestanddeel van cannabis) is een belangrijke trend. In Londen is het doodnormaal om een shotje te vragen in je sapje of smoothie, in België blijft dat moeilijk voor de wetgeving. CBD mag niet verkocht worden als voeding. Hetzelfde met microdosing – je voeding en drank pimpen met microdosissen van psychedelica. In de zoektocht naar zelfverbetering slaan steeds meer mensen daarmee aan het experimenteren, of dat nu commercieel aangeboden wordt of niet.”

BEAUTY

Volledig scherm Caroline Breckpot © RV 2022 belooft een interessant beautyjaar te worden. Sinds de pandemie ons leven én onze toiletzak overhoopgooide, make-up met vervroegd pensioen stuurde en de vraag naar ‘clean beauty’ exponentieel deed toenemen, is er heel wat nieuws op til. We gingen ons licht opsteken bij Caroline Breckpot, managing partner van cosmeticawalhalla Parfuma en altijd front row wat de nieuwe trends betreft.

Volledig scherm x © rr

1. Cosmeceuticals

Caroline Breckpot: “We willen resultaat zien, en dat is precies waar cosmeceuticals – een samentrekking van cosmetica en farmaceutica – ons in tegemoetkomen. Ze bevatten hoge ­dosissen van werkzame ingrediënten. Neem nu Mesoestetic, oorspronkelijk een farmaceutisch laboratorium voor plastisch chirurgen, dermatologen en esthetische artsen. Intussen produceren ze er dagelijkse huidverzorging.” Andere voorbeelden? PCA Skin, Wiotech, SkinCeuticals en Celestetic. En dat worden er ongetwijfeld nog een heel pak meer.

2. Inner beauty

Het voorbije jaar ging de verkoop van beautysupplementen razendsnel. En in 2022 staat de kleine pilletjes een nóg grotere toekomst te wachten. Caroline Breckpot: “Vroeger kon je supplementen alleen bij de apotheek kopen. Nu hebben tal van cosmeticamerken hun eigen aanbod.” Merken als Advanced Nutrition Programme, The Beauty Chef en Pascaud hebben een heel gamma #skingoals in de aanbieding, het Belgische Insentials biedt een persoonlijke screening aan voor een vitaminemix op maat.

3. Bakuchiol

De veroveringstocht van plantaardige beauty is nog niet ten einde, lacht Caroline. “Clean beauty blijft ook in 2022 hét toverwoord, en daar horen natuurlijke ingrediënten bij.” Eén van die stoffen waar we dit jaar veel over zullen horen, is bakuchiol. Een plantenextract dat een enorm krachtige antioxidant zou zijn.

Het was al populair in de Chinese geneeskunde, maar sinds recent onderzoek aantoonde dat het ook voordelen heeft als je het op de huid aanbrengt, is het hek van de dam. Het wordt zelfs geprezen als een plantaardig alternatief voor retinol, omdat het huidverkleuringen verzacht, de huid steviger maakt én de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels vermindert. Hebben!

MODE & DECO

Volledig scherm Hilde Francq © rr Het wordt een interessant lifestylejaar, volgens trend- en kleurwatcher Hilde Francq van het toonaangevende Belgische trendbureau Francq Colors. De pandemie, onze steeds uitbreidende digitale leefwereld en onze niet-aflatende hang naar nostalgie versterken niet alleen hun greep op onze garderobe, maar ook op onze interieurs. Dit zijn de zeven belangrijkste mode- en decotrends van 2022.

Volledig scherm x © rr

1. Saturatie

“Nu we al jaren met zijn allen door onze Instagramfeed scrollen, raken we meer en meer gewend aan heel opvallende en gesatureerde kleuren. Ook de opkomst van virtual reality, waar alle kleuren intenser zijn dan in het echte leven, draagt bij tot een snelle kleurgewenning. Dat zien we ook doordringen in de interieur- en outfitkeuzes. Kleuren als fuchsia en paars doen zowel aan de digitale wereld als aan de jaren tachtig denken.”

2 en 4. Wildernis

“De komende jaren wordt de natuur als inspiratie een pak wilder en ongerepter”, zegt Hilde Francq. “Denk aan een ongeremd groeiend regenwoud vol felle en kleurrijke bloemen, mossen en korstmossen, noeste boomschorsen, ongecontroleerde watervallen en grimmige rotsen. In het interieur vertaalt die trend zich naar heel robuust meubilair, dat duidelijk laat zien uit welk natuurlijk materiaal het werd vervaardigd. Daarnaast zien we nieuwe materialen zoals mycelium, mossen en zeewier. Puur natuur.”

3. Sportcore

“Sport heeft een volwaardige plek ingepalmd in het lifestylespectrum. Elk zichzelf respecterend modehuis heeft een eigen sportcollectie en ook in huis denken meer en meer mensen na over de inrichting van een homefitness. Sport is niet langer een duidelijk afgelijnde hobby die we ’s avonds of in het weekend beoefenen, maar loopt als een rode draad door het leven.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het Deense Baum und Pferdgarten mengt sportinvloeden met tailoring. © rr

Dat weerspiegelt zich in de modecollecties voor de zomer, waar de grens tussen casual kleding en sportswear almaar fijner wordt.”

5. New nostalgia

Hoe onzekerder de maatschappelijke tijden, hoe groter de hang naar vervlogen tijden en mooie herinneringen. “De opmars van vintage is dan ook niet enkel en alleen toe te schrijven aan ecologische motieven. We laten ons graag inspireren door verhalen, zowel persoonlijke als historische.” Tal van merken spelen daar ook op in. Het Belgische vintagelabel Le Freddie zal zo in februari samenwerken met H&M, dat voor het eerst een vintagecollectie in de rekken zal hebben.

6. Superbeige

Volledig scherm Ultrazacht satijn en beige bij Peter Do. © rr

Een trend die zich doorzet van de winter naar de lente en zomer is de enorme populariteit van beige. “Niet als neutrale tint om andere felle kleuren mee te combineren, maar beige als accentkleur, liefst in combinatie met andere beigetinten, of met wit. Het is een trend, zowel in het interieur als in kleding, die rust brengt en ons mentale welzijn ten goede moet komen.”

7. Softcore

Volledig scherm Beige en zachte materialen troef bij Sofacompany. © rr

“De afgelopen twee jaar werd ons ­geleerd zo weinig mogelijk aan te raken. De materialen die we in ­publieke plekken dan toch ontdekten, waren plexi of een ander makkelijk afwasbaar oppervlak. Die letterlijke oppervlakkigheid gaan we de komende maanden en jaren compenseren met ultra-aaibare materialen en texturen. We zien deze winter al heel dikke, gewatteerde jassen en handtassen. In het interieur gaat het vooral om zachte en dikke sofa’s en loungezetels, om behang met een textuur en ook andere oppervlakken als hout en keramiek, die toch reliëf vertonen. In de mode zien we hoe dik gewatteerde stuks voor de zomer vervangen worden door jurken en rokken in zijde en satijn. Ook heel zacht.”

8. Koude metallics

“Tot slot: na jaren van gouden ­details zien we in 2022 een definitieve terugkeer van koudere, zilverkleurige metaalkleuren. Als symbool voor een frisse en hoopvolle blik op de toekomst.”

Lees ook: