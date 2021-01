Vandaag is het ‘Kiss A Ginger Day’: de leukste weetjes over roodharige mensen

Zo kopieer je de signature look van creatieve bosslady Deborah Didi: “Ik ben geen meis­je-meis­je, geef mij maar comfort in plaats van sexiness”

18 december Allemaal goed en wel, trends volgen. Nog leuker is het om een eigen, herkenbare stijl te ontwikkelen. Iemand die er met succes in geslaagd is: Deborah Didi (35). Deze creatieve bosslady en grafisch ontwerper weet perfect te balanceren tussen stoer en klassevol. Aan de hand van één van haar signature looks, vertelt ze welke stijlgeheimen haar definiëren. We stelden haar enkele gerichte vragen.