Vanavond vindt het Met Gala plaats: waarom is dit mode-event zo iconisch?

Vanavond wordt in New York de rode loper uitgerold voor het feest van het jaar: het Met Gala. Want na een kwikkel-kwakkel coronajaar is het terug van weggeweest. Dat het een spektakel van jewelste zal worden, daar bestaat geen twijfel over. Maar wat is het eigenlijk, en waarom is het zo bijzonder? Wij zetten alles wat je moet weten op een rijtje.

Het begon allemaal in 1948. Modepublicist Eleanor Lambert had het idee om een benefietavond te organiseren. Twee vliegen in één klap, dacht ze, want dan kon ze geld inzamelen én het startschot geven voor een nieuwe jaarlijkse tentoonstelling in de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art. Toen heette het evenement nog het ‘Costume Institute Gala’ en was het niet veel meer dan een middernachtelijk diner. Gasten konden het bijwonen voor de schappelijke prijs van 50 dollar per ticket.

Enkel voor de elite

Pas in de jaren zeventig en tachtig groeide het gala uit tot dé fuif van het jaar. Dat was vooral te danken aan de legendarische moderedactrice Diana Vreeland, die de organisatie van het evenement onder haar vleugels nam. Een van haar belangrijkste aanpassingen: niet alleen de meest welgestelde New Yorkers kregen een uitnodiging in de bus, maar ook the rich and famous. Denk aan bekende modellen, muzikanten, acteurs en actrices uit die tijd, zoals Elton Joh, Cher, Elizabeth Taylor, Bianca Jagger, ... In 1995 gaf Diana Vreeland de fakkel door aan Anna Wintour, hoofdredactrice van Vogue en een van de machtigste vrouwen in het modewereldje.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Anna Wintour tijdens de vorige editie van het Met Gala, in 2019. © AFP

Ondertussen is het liefdadigheidsbal uitgegroeid tot het belangrijkste mode-evenement ter wereld, waar de crème de la crème van Hollywood naartoe gaat. Daarom krijgt het ook de naam ‘de Oscars van de mode’. Anna Wintour heeft de gewoonte om elk jaar een zeer exclusieve gastenlijst op te stellen van zo’n zeshonderd invités. De rest moet een kaartje proberen te bemachtigen en helaas, da’s niet goedkoop. Voor één toegangsticket betaal je al snel 30.000 euro.

Wie er toch wil bijzijn maar geen budget heeft, kan het event volgen van begin tot eind via Twitter of de website van Vogue. Je moet er wel even voor opblijven. Het Met Gala start in New York om half 6 ’s avonds, bij ons is het dan al zes uur later en bijna middernacht.

Thema: Amerikaanse mode

Ook belangrijk om te weten, is dat er elk jaar een specifiek thema wordt aangekondigd. Dat thema is een knipoog naar de bijbehorende modetentoonstelling die ongeveer gelijktijdig met het gala start. Deze keer luidt het thema ‘American Style’, vanaf september zal je dus een nieuwe expo in het Metropolitan Museum of Art kunnen bezichtigen, die draait rond de geschiedenis van Amerikaanse mode. In 2022 volgt er nog een tweede tentoonstelling over hetzelfde onderwerp.

“Ik ben de laatste jaren enorm onder de indruk van Amerikaanse ontwerpers. Zij hebben oog voor de sociale en politieke issues, zoals inclusiviteit, body positivity en genderfluïditeit”, reageert Andrew Bolton, curator bij het Metropolitan museum. “De Amerikaanse mode maakt een renaissance mee. Vooral jonge ontwerpers gaan onderwerpen zoals diversiteit, inclusie, duurzaamheid en transparantie niet uit de weg. Integendeel, ze voeren mee discussie. En ze doen dat veel meer dan hun Europese tegenhangers.”

Het thema valt niet alleen samen met de nieuwste modetentoonstelling van het museum, het is ook een soort van dresscode. Van de aanwezigen wordt met andere woorden verwacht dat ze hun outfit erop afstemmen. Celebrities doen dus hun best om met de meest opvallende look te komen opdraven. Hoe creatiever en gekker, hoe beter.

Greep uit het verleden

In het verleden zijn er al veel bezienswaardige gasten geweest. In een interview met Vogue verklapt Anna Wintour wie haar favorieten waren, en waarom. De eerste in de lijst is de voormalige actrice Bianca Jagger. Zij verscheen in 1974 in een rode jurk van de Amerikaanse modeontwerper Halston. “Deze foto toont wat voor een rijke geschiedenis het Costume Institute heeft”, vertelt Wintour. Datzelfde jaar verscheen Cher in een quasi doorzichtige jurk. “Héél iconisch”, zegt Wintour daarover.

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In 1999 luidde het thema ‘Rock Style’ en kwamen actrice Liv Tyler en ontwerpster Stella McCartney voor het eerst naar het bal. “Achteraf zei Stella dat ze geen flauw idee had wat het Met Gala was, en dat ze zelf twee simpele witte T-shirts had gemaakt. Toen ze op de rode loper stond, was ze volledig in shock.” Actrice Sarah Jessica Parker noemt Wintour dan weer ‘de perfecte Met-gast’. “Ze neemt het thema heel serieus en denkt er maanden vooraf al over na.” Haar jurk met tartan uit 2006 is daar een mooi voorbeeld van, vindt Wintour. De outfit was mee bedacht door Alexander McQueen, die enkele jaren daarna overleed.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Liv Tyler en Stella McCartney. Rechts: Sarah Jessica Parker. © Reuters / Bruno Press

Een andere gast die ze nooit zal vergeten, is Oprah Winfrey. In 2010 was ze covoorzitter en droeg ze een zwarte stijlvolle juk van Oscar de la Renta. “Sommige gasten waren zo overdonderd door haar aanwezigheid, dat ze voor haar een buiging maakten, flauwvielen of begonnen te stotteren. Maar Oprah bleef charmant en supersympathiek tegen iedereen, en ze zag er fenomenaal uit. En dat niet alleen. Tijdens de afterparty kroop ze zelf achter de dj-tafel en zorgde ze voor het meest memorabele feestje ooit.” Verder prijst Wintour nog Beyoncé omwille van haar originaliteit - “Je weet nooit wat ze zal dragen” - maar ook omwille haar timing. “In 2012 was Beyoncé de laatste persoon op de rode loper en had ze alle ruimte voor zichzelf. Dat had ze dubbel en dik verdiend.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Oprah Winfrey. Rechts: Beyoncé. © AP / Bruno Press

Verder noemt Wintour nog een paar andere namen, waaronder tweemaal Rihanna. “Zij is zonder twijfel mijn grootste favoriet.” In 2015 droeg ze haar bekende jurk met giga-sleep. “Het leek wel alsof de wereld stopte met draaien om haar jurk te bewonderen.” Drie jaar later trok Riri opnieuw alle ogen naar zich, toen ze gekleed was als een soort glitterpaus met mijter.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Rihanna in 2015 en 2018 op het Met Gala. © Reuters / Photo News

De enige man op de lijst: Chadwick Boseman, die in 2018 naar het Met Gala is geweest. “Hij en Donatella Versace hebben heel hard gewerkt aan zijn look: een kostuum met cape, en met succes. Hij zag er echt fantastisch uit.” Tot slot verdient Lady Gaga volgens Anna Wintour een speciale vermelding. De zangeres droeg bij de laatste editie van het Met Gala niet één, maar vier outfits. “Een dag voor het evenement gaf ze me een telefoontje. Ze zij dat ze performance art wou brengen op de rode loper, maar ik had geen idee wat ze van plan was.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Chadwick Boseman. © BrunoPress/StartraksPhoto

Volledig scherm In 2019 droeg Lady Gaga vier outfits voor het Met Gala. Een stunt die Anna Wintour niet snel zal vergeten. © AFP

Intieme editie mét mondmasker

Normaal gezien gaat het gala elk jaar door op dezelfde dag: de eerste maandag van mei. Maar door corona is de editie van vorig jaar afgelast en dit jaar werd alles uitgesteld tot september. Ook zal het gala er veel ‘intiemer’ uitzien, in vergelijking met voorgaande jaren. Waarschijnlijk zijn er dus minder mensen uitgenodigd voor op en naast de rode loper. Plus, alle gasten moeten volledig gevaccineerd zijn en een mondmasker dragen.

Wie er van de partij zal zijn, blijft nog even afwachten. Al zijn er al een paar namen bekend. Elk jaar kiest Anna Wintour namelijk een paar voorzitters die de avond en de afterparty moeten organiseren. Vanavond zijn dat acteur Timothée Chalamet, zangeres Billie Eilish, dichteres Amanda Gorman en tennisspeelster Naomi Osaka. Wij zijn alvast benieuwd wat zij zullen dragen.

Lees ook: