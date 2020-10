Van teddy tot puffer: 6 trends in winterjassen dit seizoen

15 slimme tips van studenten interieur­vorm­ge­ving om je kot in te richten

25 september Sinds deze week weer op kot? Natuurlijk droom je van een Instagramwaardig interieur, misschien een tikkeltje bohemian of lekker minimalistisch. Maar de realiteit is vaak heel anders. Een klein kamertje, goedkoop linoleum, lelijk behang, oude meubels of al die horror tegelijk: soms is het een ware struggle om er iets moois van te maken. Daarom vragen we raad aan zij die het kunnen weten. Anne Pauwels (21), Silke Balemans (21) en Kim Sleddens (23), drie studenten interieurvormgeving aan Thomas More in Mechelen, delen hun beste tips om je kot ruimer, functioneler en esthetischer te maken.