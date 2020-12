Van ‘silver vixens’ tot titanium: In 2021 is grijs haar officieel hip, bewijst nieuwe populaire haarkleur

‘Titanium’: volgens haarexperts en trendsetters op sociale media is het de komende maanden de meest gegeerde haarkleur. Denk aan een levendig lichtgrijs met blauwe of paarse ondertonen. Nog een bewijs, na de #greyhairdontcare-trend, dat grijs haar dit jaar zijn oubollige imago afwerpt.

Naar de kapper gaan kan nog even niet, maar niks houdt je tegen om al te dromen van je volgende haarkleur. En wil je hip zijn, dan zal dat ‘titanium’ zijn, het zilverige grijs dat de voorbije maanden steeds meer de kop op steekt.

Lees ook #greyhairdontcare: deze vrouwen tonen dat grijze lokken niet langer out zijn

Wat haarkleuren betreft, zagen we dit jaar wel al meer opvallende trends voorbijkomen. Dankzij celebrities als Dua Lipa en Billie Eilish kwam ‘skunk hair’ terug uit de nineties: denk aan het kapsel van Cruella De Vil, met de voorste haarlokken in een lichtere kleur. Of de ‘undercover color’ verscheen ten tonele, met alleen de onderste haarlokken in een felle kleur. Perfect tegen de coronaverveling, mooi verstopt tijdens de Zoom-meeting.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Silver vixens’

De titaniumtrend boort eens niét verder op de nineties. Wel een beetje op corona. Want terwijl alle kappers moesten sluiten dit jaar, besloten een heleboel vrouwen hun grijze haren te laten staan. Actrice Salma Hayek was er eentje van, en zelfs president Trump ruilde vorige maand zijn fake blond eindelijk in voor naturel grijs. Op sociale media won de hashtag #greyhairdontcare aan populariteit.

Ook in ons land bleek uit een rondvraag dat bij 7 op de 10 kappers de klanten hun haren niet meer wilden laten bijkleuren. En op Instagram zette de Belgische account ‘Silver_vixens’ vrouwen met grijze haren in de kijker: “Those aren’t gray hairs. They’re strands of glitter growing from your head”, leest de bio. Is grijs haar nu helemaal van zijn oubollige imago af? Moeilijk te zeggen. Maar zeker is wel dat grijs een heel pak hipper is geworden.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En dat onderstreept de titaniumtrend nog eens. Hippe vogels wereldwijd kiezen er nu zelf voor om hun haar grijs te kleuren. Dat is niet compleet nieuw: de voorbije jaren kwam grijs haar weleens piepen, in 2018 blies popster Ariana Grande de trend bijvoorbeeld nieuw leven in. Maar dit jaar is de haarkleur populairder dan ooit, met talloze verschijningen van ‘titanium’ op TikTok en Instagram.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lavendel highlights of een ombré

Wat je de kapper vraagt, zodra we weer mogen, als je 'titanium’ wil? Een metallic zilver met koele of assige ondertonen. Ook een optie: highlights in lavendel of lichtroze of -blauwe tinten, of een ombré. “Om het mooiste resultaat te behalen, moet je je haar eerst laten bleken of ontkleuren”, zegt de Londense haarkleurexperte Natalia Romaniuc aan Glamour.

Let wel: het is een kleur die veel onderhoud vraagt. “Bleken maakt je haar een pak poreuzer en de kleur zal na het wassen snel vervagen”, zegt Romaniuc. “Je kan dus best elke twee, drie tot zes weken de kleur (laten) bijwerken, afhankelijk van hoe vaak je je haar wast.” Ze raadt ook aan om speciale zilvershampoos en -conditioners in te slaan en geen hitte op je haar te gebruiken. Liever minder onderhoud? Dan is een ombré een goede keuze. Zo heb je geen gedoe met haarwortels die je moet verstoppen en kan je de kleur om de zes maand (laten) bijwerken.

Met deze plaatjes kan je naar de kapper

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.