Van rode lokken tot ‘mirror hair’: BV-kapper Jochen Vanhoudt legt uit hoe je de haartrends voor deze herfst zelf creëert

Er is geen ontkennen aan: de zomer is onmiskenbaar voorbij. Het goede nieuws? Een nieuw seizoen schreeuwt om een nieuwe coupe. En dit najaar spelen deze haartrends de hoofdrol. BV-kapper Jochen Vanhoudt geeft tekst en uitleg.

Gelaagd

Volledig scherm © getty

Het najaar staat volledig in het teken van laagjes. Geen wilde coupe à la Rachel van ‘Friends’, wél zachte, subtiele lengteverschillen die het meeste uit je kapsel halen.

Zo doe je het

Jochen Vanhoudt: “Dé snit van dit seizoen is de french cut. Een heel korte carré tot net onder de oren, met heel veel lagen en structuur.” Maar ook wie gehecht is aan hun lange haren kan voor laagjes kiezen. “Voor een moderne look vraag je best om iets minder laagjes achteraan, en rond het gezicht wat meer.” Eenmaal thuis is het vooral belangrijk om er textuur en beweging in te brengen. Dat kan met haarlak, maar evengoed met een zeezoutspray of volumepoeder.

Speel met accessoires

Volledig scherm © Getty Images

Mee zijn met de trends zonder commitment? Geen probleem: accessoires zijn het hebbeding voor de herfst.

Zo doe je het

Een sjaaltje rond je hoofd is een upgrade van de klassieke diadeem, houdt je oren warm en verdoezelt dat je die wasbeurt misschien hebt uitgesteld. De haarclip uit de jaren 90 is helemaal terug. Kies een exemplaar met parels, of maak een meesterwerk met geometrische vormen.

Iedereen Axelle Red

Volledig scherm © Getty Images

De blaadjes kleuren vijftig tinten oranje, en als het van de trends afhangt, doen wij hetzelfde. Van vlammend steenrood tot zacht zalmroze of okerkleurige accenten, rood is terug in alle mogelijke schakeringen.

Zo doe je het

De grootste trend van het najaar is koper, beaamt kapper Jochen Vanhoudt. En in tegenstelling tot wat velen denken, past de kleur bij iedereen. Jochen Vanhoudt: “Blondines staan prachtig met nuances van Venetiaans blond, brunettes gaan meer richting roest en donkere types krijgen dankzij aubergineschakeringen meer warmte en licht in hun lokken.”

Al moet je wel opletten als je voor de switch gaat. Het is één van de moeilijkste kleuren om lang mooi te houden. Zeker bij blond haar trekt rood snel weg, want het pigment heeft geen andere pigmenten om zich aan te hechten. Investeer in een shampoo en conditioner specifiek voor gekleurd haar om zo lang mogelijk van je rode lokken te genieten. Nieuw zijn de kleurmaskers: deze haarmaskers bevatten naast verzorgende ingrediënten kleurpigment en zijn ideaal om je kleur tussendoor op te frissen, of om zelf al eens mee te experimenteren voor je definitief naar de kapper stapt.

Streep erdoor

Volledig scherm © getty

Highlights zijn de perfecte manier om meer dimensie te creëren. Kies deze herfst voor warme tinten zoals karamel, goudblond en chocolade. Extra pluspunten: een balayage vergt weinig onderhoud – je kan de kleur probleemloos laten uitgroeien – en de subtiele schakeringen zorgen dat het haar dikker en gezonder oogt.

Zo doe je het

Jochen Vanhoudt: “In de zomer staan felle highlights prachtig, in de herfst is het mooi om voor warmere lokjes te gaan. Doordat de nuance van onze zomercoupe er nog wat in zit, krijg je een heel mooi effect.”

Vraag om highlights die op ooghoogte beginnen. Zo valt het niemand op dat sommige lokken een tintje lichter zijn, maar krijg je wel extra dimensie door de verschillende schakeringen. Onderhouden doe je met een oplichtende shampoo.

Met glans geslaagd

Volledig scherm © Getty Images

Niet meteen in de markt voor een drastische verandering, maar wel zin in een opfrisbeurt? Glans is de nieuwe kleuring. Ultragloss, glass hair, mirror hair,... De trend heeft vele namen, maar het opzet blijft hetzelfde: haren die glanzen als een spiegel.

Zo doe je het

“Onze haren bestaan uit haarschubben, kleine klepjes die zowel open als dicht kunnen staan. Wil je een glanzende haardos? Dan moeten die klepjes gesloten zijn”, meent Vanhoudt. Het geheim is simpel: een goede verzorging. Vergeet daarbij de kruin niet. Af en toe de hoofdhuid scrubben stimuleert de bloedcirculatie, waardoor het haar gezonder zal groeien. Daarnaast spelen haartools een rol.

“Een goede temperatuurregeling is een must voor gezonde haren. Wanneer je haardroger al wat jaren op de teller heeft, kan het zijn dat de achterkant verstopt raakt of het warmte-element verslijt. In dat geval ga je tijdens het drogen je haar geleidelijk aan uitdrogen. En hoe meer het uitdroogt, hoe doffer het wordt.”

In tussentijd kan je gelukkig wel snel resultaat boeken met glanssprays. “Die geven een spectaculaire glans en die blijft tot aan de volgende wasbeurt. Of vraag de kapper een shine treatment of transparante variant van een semipermanente kleuring. Die leggen enkele weken een laagje glans op het haar.”



Brushing 2.0

Volledig scherm © Getty Images

Eerlijk is eerlijk: je haar valt altijd mooier wanneer je net van de kapper komt. Iedere week naar het salon? Daar beslissen zowel de agenda als de portefeuille anders over. Dan maar zelf met de handen in het haar. Dankzij de nieuwe generatie stylingtools wordt dat een stuk makkelijker.

Zo doe je het

Wie zich al eens aan een thuisbrushing gewaagd heeft, die weet: de kunst om met een haardroger in de ene hand en borstel in de andere te jongleren is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig voor ons hoeft dat ook niet meer.

Jochen Vanhoudt: “Traditioneel heb je de klassieke heteluchtborstels waarmee je het haar droogt en stylet in één keer. Ze hebben één groot nadeel: om een blijvend effect te krijgen, moet je ze gebruiken op nat haar. Dat duurt lang. De nieuwe generatie hotbrushes zijn een soort hybride tussen een ronde borstel en een krultang: je blaast het haar eerst droog, en vervolgens ga je met de ronde borstel aan de slag.”

Je kan er verschillende kanten mee uit. “Hou de tang horizontaal, wikkel er een lok omheen en beweeg zachtjes naar boven voor de klassieke glamourbrushing. Meer fan van de speelse variant? Hou de tang dan verticaal en trek de lok naar buiten. Liever een beach wave? Stop net voor het einde zodat de puntjes niet mee gekruld worden.”