Van het felgekleurd hemd tot de mouwloze blazer: met deze essentials ben je helemaal klaar voor de zomer

Breiden we binnenkort onze kleerkast uit met virtuele kleding­stuk­ken? Digitale mode is in opmars

28 april Digitale kleding, gemaakt van pixels in plaats van textiel, wint aan populariteit. Ontwerpers spelen in op de digitalisering en testen volop hoe we onze kleerkast kunnen uitbreiden met virtuele kledingstukken die we enkel online bezitten. Wat is daar de bedoeling van? En is digitale mode de toekomst? Fashionista Elien Migalski (31) denkt van wel.