Van hervulbare geurkaarsen tot strijkpatches: 7 beloftevolle Belgische merken om te leren kennen op onze feestdag

Ons land barst van het talent. En op onze nationale feestdag willen we dat Belgische talent vieren. Van fietskledij voor vrouwen over hervulbare geurkaarsen tot een hip drankje: deze zeven merken maken sinds dit jaar deel uit van onze nationale trots.

1. Ornament Hemp

Volledig scherm © rv

Gents, uniseks, duurzaam. What’s not to like? Ornament Hemp is het geesteskind van ontwerper Emilio, die in 2017 dankzij een crowdfunding de kledinglijn van zijn dromen kon ontwikkelen. In zijn collectie zitten T-shirts, sweaters, hemden, mondmaskers en sokken, en alles is gemaakt van hennep. Die stof is een pak duurzamer en milieuvriendelijker dan katoen. Daarnaast gebruikt Emilio ook gerecycleerde materialen of organisch katoen. Heel groen en heel hip dus.

Prijzen variëren van 30 euro voor een mondmasker tot 99 euro voor een hoodie.

Meer info: ornament-hemp.com.

2. Texture, The Brand

Volledig scherm © rv

Kaarsen zijn sinds we anderhalf jaar in ons kot moesten blijven, weer het van het. En dan liefst zo funky, kleurrijk en speels mogelijk. Dat hebben ze bij Texture helemaal gesnapt. De 25-jarige Eline Praet is de bezielster van het merk, en ze maakt alle dromerige kaarsen, onderzetters en juwelen die ze verkoopt, met de hand. Voor haar kaarsen gebruikt ze eco-friendly en vegan sojawas, en per verkochte kaars stort ze bovendien 1 euro door naar Kom Op Tegen Kanker. Om het lekker warm van te krijgen.

Prijzen variëren van 4 euro voor een kleine kaars tot 20 euro voor een onderlegger.

Meer info: texturethebrand.com.

3. Petit Pourri

Volledig scherm © rv

Strijkpatches maakten deel uit van ieders kindertijd. Maar ook als volwassene kan je je kleding pimpen met zulke coole patches. Al zien ze er dan een pak stijlvoller uit, als je die van Petit Pourri koopt tenminste. De ontwerpster heet Sanne. Ze is grafisch ontwerpster van opleiding en houdt van minimalistische designs en letterpress. Al die passies verenigt ze in haar strijkpatches. Stuk voor stuk kleine kunstwerkjes zijn het: handmade en geborduurd, telkens met een klein verhaaltje erachter. Je draagt ze op je shirt, sweater, hoed of noem maar op, of strijkt ze op servetten, kussenslopen of tassen, voor instant meer persoonlijkheid.

Prijzen variëren van 14,95 euro tot 39,95 euro voor een patch.

Meer info: petitpourri.be.

4. Fill Fire

Volledig scherm © rv

Vervelend hè, als je geurkaars helemaal opgebrand is. Daar zit je dan met de lege sierpot, in een huis dat niet meer lekker ruikt. Tenzij je een pakketje van Fill Fire in huis hebt. Dan kan je je kaars gewoon hervullen. Het is een geniaal idee van de Gentse Toon. “We experimenteerden met etherische oliën, gekleurde wieken en parmezaanraspers”, leest zijn website. “Na duizend-en-één pogingen waanden we ons echte uitvinders: ‘Fill Fire’ was born! Je giet geurkorrels in een pot, prikt de wiek erin en you’re good to go! Aansteken die handel en chillen.” De geurkorrels komen in vier natuurlijke varianten: Chill Fig, Warm Musk, Wild Rose en Indoor Citronella.

5. J.anne

Volledig scherm © rv

In Rotselaar worden prachtige juwelen gemaakt. Hoe we dat weten? Dat is waar het atelier van Janne zich bevindt, de ontwerpster achter de gelijknamige juwelencollectie. Haar designs zijn heerlijk minimalistisch, maar tegelijk vrouwelijk. Eigenwijs, maar tegelijk tijdloos. Elk stuk maakt en buigt ze met haar handen, uit al dan niet verguld zilver. Zelf een idee voor een juweel? Janne denkt graag mee met je.

Prijzen variëren van 38 euro voor oorbellen tot 145 euro voor een halsketting.

Meer info: janne-jewelry.com.

6. Etappe Sportswear

Volledig scherm © rv

Wielrennen is allang niet meer alleen iets voor mannen. En nu ook vrouwen het stalen ros bestijgen, zien stilaan meer vrouwelijke wielrencollecties het daglicht. Eentje komt uit ons eigen land: dat van Etappe, het merk van de jonge An-Sofie. “Een tijdje geleden heb ik naast mijn passie voor mode ook de liefde voor het fietsen gevonden”, schrijft ze op haar website. In haar collectie spotten we wielershirts, -shorts én -rokjes, met speelse kleuren en prints. Hun slagzin? “Look like a beauty, ride like a beast.”

Prijzen variëren van 29 euro voor armwarmers tot 139 euro voor een lange broek.

Meer info: etappesportswear.com.

7. It’s Kefir

Volledig scherm © rv

Na kombucha is kefir de nieuwe hype in drankenland. En zelfs in onze kleine Belgenlandje zijn we al helemaal mee. Dat is de verdienste van de Antwerpse Elke Hoste. Haar kefir is net als andere kefir een gefermenteerde, lichtzure en sprankelende niet-alcoholische drank, boordevol goede bacteriën en gisten, en een bron van probiotica. Nothing but good stuff. Qua smaken kiest ze voor frisse combinaties als gember en hibiscus, rabarber en lavendel en grapefruit en gojibessen. Perfect voor bij een barbecue of zomerbrunch.

Prijs voor een fles: 13,95 euro.

Meer info: itskefir.be.

Al deze merken zijn ook te koop op de webshop en in de fysieke winkels van Juttu.

Lees ook: