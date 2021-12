Van glamour à la Kim Kardashian tot ‘heroin chic’ à la Kate Moss: Beautyredactrice Sophie inspireert je met 4 tijdloze beautylooks

Het nieuwste seizoen van ‘Emily in Paris’ wordt gevierd met een speciale collectie die jij nu kan shop­pen

Vanaf vandaag is een nieuw seizoen van ‘Emily in Paris’ op Netflix te bekijken. Er zijn vele redenen waarom fans reikhalzend naar dit moment hebben uitgekeken, maar de adembenemende outfits in de serie zijn er zeker een van. Speciaal voor het tweede seizoen ging het programma een samenwerking aan met het Turkse modemerk My Beachy Side, dat een collectie ontwierp speciaal voor de serie. Ook jij kan de (79!) stuks kopen en je net als Emily in Saint-Tropez wanen.

