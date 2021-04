Van gezonde beauty tot zakdoeken: 15 knappe Belgische labels die ook duurzaam zijn

Hip zijn op leeftijd zoals icoon Martha Stewart (79)? 3 stylisten geven stijltips: “sneakers zijn een must”

2 maart De 'originele influencer’ doet haar titel eer aan: al lang voor Instagram bestond, beïnvloedde ze vrouwen van over de hele wereld met haar visie over keuken, huis en tuin. Dat maakte Martha Stewart in 1999 de eerste, vrouwelijke self made billionaire van Amerika. Net geen 80 is ze, maar qua looks en uitstraling is ze het toonbeeld van elegantie. Zo zouden wij er maar ál te graag uitzien op die leeftijd. En dat kan ook, dankzij deze stijltips van drie verschillende stylisten. “Donkere kleuren accentueren je rimpels en brengen schaduw in het gelaat.”