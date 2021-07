Van gelift tot vriendelijker: Redactrice Sophie toont hoe je met blush je gezicht er anders kan doen uitzien

Is een goedkoop potje vaseline het nieuwe it-pro­duct in beautyland? Beautyre­dac­tri­ce Sophie doet de test

15 juli Je huid verzorgen met vaseline in plaats van met een dure nachtcrème? Een prima idee volgens TikTok, waar ‘slugging’ - je huid insmeren met een laagje vaseline voor het slapengaan - razend populair is. Volgens mijn portefeuille ook, want met amper 3 euro voor een grote pot is het zonder twijfel het goedkoopste wondermiddel in mijn beautykast. Maar werkt het echt? Beautyredactrice Sophie deed de test: “Een huid die gehydrateerd is, weerkaatst het licht beter. Daardoor krijg je een mooie glow. Klinkt fantastisch.”