Van een sjaal in je haar tot een dubbele riem: stylist deelt simpele stijltips met een groots effect

Je hoeft geen dure designkledij te kopen om er even modieus en gesofisticeerd uit te zien als de gemiddelde influencer op straat. De beste stylinghacks zijn de simpelste en maken je look een pak cooler. Onze mode-expert Hilde Geudens verklapt enkele makkelijke trucjes die je zeker kunt proberen.

1. Jas over schouders

Volledig scherm © Getty Images / rv

Steek je armen niet in de mouwen, maar drapeer je jas over je schouders. Oogt super elegant, kost je niks.

• Jas van Massimo Dutti, 149 euro, online en in winkels te koop.

• T-shirt van Drykorn, 59,95 euro, online te koop.

• ICHI bij Juttu, 69,95 euro, online en in winkels te koop.

• Essentiel Antwerp, 165 euro, online en in winkels te koop.

2. Zijden sjaaltje

Volledig scherm © Getty Images / rv

De zijden sjaal is de perfecte aanvulling voor je zomerse look. Om je hoofd of in je haar geknoopt, je krijgt meteen een gesofisticeerde vibe.

• Gant, 100 euro, online te koop.

• H&M, 9,99 euro, online en in winkels te koop.

• Scotch & Soda, 44,95 euro, online en in winkels te koop.

• Damart, 29,99 euro, online en in winkels te koop.

3. Alles in één kleur

Volledig scherm © Getty Images / rv

Dé truc om er chic uit te zien: monochrome harmonie. Speel met materialen. Hoe luxueuzer de stoffenmix, hoe mooier het resultaat.

• Drykorn, 129,95 euro, online te koop.

• Nathalie Vleeschouwer, 139 euro, online en in winkels te koop.

• Zara, 9,95 euro, online en in winkels te koop.

4. Dubbel ingesnoerd

Volledig scherm © Getty Images / rv

Een riem maakt van de simpelste blazers en jurken iets spannends. Gebruik twee smalle riemen voor dé up-to-date look van 2021.

• American Vintage, 40 euro, online en in winkels te koop.

• The Kaia via de Bijenkorf, 69,95 euro, online te koop.

• Gigue, 39 euro, online en in winkels te koop.

5. Knopen open

Volledig scherm © Getty Images / rv

Koop je hemd een maatje te groot (het mag allemaal wat relaxter), draag het niet in maar op je pantalon of bermuda en laat boven en onder een paar knopen open. Geeft extra schwung.

• Zara, 19,95 euro, online en in winkels te koop.

• mbyM, 69,95 euro, online en in winkels te koop.

• Heart Mind x Frida, 169,95 euro, online te koop.

6. Het felgekleurde tas-effect

Volledig scherm © Getty Images / rv

Een coole manier om outfits in neutrale tinten spannend te maken: één knallend detail toevoegen. Tijd voor een knaltas, dus.

• H&M, 9,99 euro, online en in winkels te koop.

• & Other Stories, 79 euro, online en in winkels te koop.

• Lia Biassoni via ninashop.be, 229 euro, online te koop.

• Steve Madden, 79,99 euro, online en in winkels te koop.

7. Groot en grof

Volledig scherm © Getty Images / rv

Voeg een grote, opvallende schakelketting toe aan je outfit en je bent áf. Het geeft zelfs de meest basic outfit (lees: T-shirt en jeans) een chique boost.

• Essentiel Antwerp, 125 euro, online en in winkels te koop.

• Zara, 15,95 euro, online en in winkels te koop.

• Mayerline, 69 euro, online en in winkels te koop.

• H&M, 9,99 euro, online en in winkels te koop.

• Patrizia Pepe, 98 euro, online en in winkels te koop.

8. Opgestroopte mouwen

Volledig scherm © Getty Images / rv

Door de mouwen op te rollen, geef je een jas of blazer extra pit. Extra leuk en speels met een top met een opvallende print eronder.

• Another Label bij Juttu, 119,95 euro, online en in winkels te koop.

• H&M, 29,99 euro, online en in winkels te koop.

• COS, 79 euro, online en in winkels te koop.

Lees ook: