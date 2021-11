Van debardeurs tot grafische truien: 9 wintertrends met wol in de hoofdrol volgens modekenner Hilde Geudens

Sukkel je ook altijd met die vervelende eyeliner? 'Banana eyeliner' kan zelfs het kleinste kind aanbrengen

Voor veel stervelingen is eyeliner moeilijk onder de knie te krijgen. Anderen krijgen er maar geen genoeg van en zijn constant op jacht naar nieuwe trends om mee te experimenteren. Of je nu een trots lid bent van #TeamEyeliner of niet, iédereen zwicht voor de ‘banana eyeliner’-trend. Want het ziet er origineel en schattig uit, en is ontzettend makkelijk aan te brengen.

20 oktober