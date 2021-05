Van de piramidetas tot de baguette bag: 5 handtassen die deze zomer overal zullen zijn

Wat dragen we deze zomer om onze arm? We nemen een kijkje in onze glazen bol en voorspellen welke handtassen het straatbeeld zullen veroveren. Van handige shoppers tot een comeback uit de jaren 90: dit zijn de hoogvliegers voor de komende maanden.

Handige boodschappentassen met karakter

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zodra het weer opnieuw wat beter is, trekken we massaal naar buiten. Voor een picknick, een terrasje of een dag aan de zee. En dan komt een grote tas waar je veel spullen in kwijt kan, goed van pas. Kies voor een simpele totebag of een grote plastic tas in een knalkleur voor een dosis optimisme.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prima piramides

Ben je te vinden voor een grote, praktische handtas, maar mag het iets specialer? Ga dan voor eentje met een bijzondere geometrische vorm. Driehoeken zijn een perfecte blikvanger.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Une baguette s’il-vous-plaît

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ken je de Baguette Bag nog? Dit plat rechthoekig schoudertasje was eind de jaren 90 een van de eerste it-bags, een tas die iedereen moest en zou hebben. Recent brachten modehuizen zoals Fendi, Dior en Prada een moderne versie van de tas op de markt, en bijgevolg is de klassieker weer helemaal hip.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Plaats voor je papierwerk

Iets minder praktisch, maar deze tweedimensionale handtas is het bekijken waard. Modehuizen als Jill Sander, Hermes en Givenchy hebben er in hun gamma zitten. Dit accessoire is rechthoekig en zo plat als een vijg, waardoor het lijkt op een archiefmap, een grote enveloppe of een aktetas. Perfect voor een serieuze look als je het telewerken de rug toekeert en opnieuw naar kantoor gaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tegen de borst

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De nieuwste crossbodytassen zien er best casual uit. De schouderriem is korter dan bij de gemiddelde crossbodytas, waardoor de nieuwe update wat wegheeft van een fanny pack. De vorm lijkt op een halve maan, waardoor het accessoire niet in de weg zit en je letterlijk niet tegen de borst stuit. Stijlvol én praktisch, what’s not to like?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: