Van de mannenrok tot de pin-top. Dit waren de 10 populairste mode-items van het afgelopen jaar

Je volgt de laatste trends en bent helemaal mee met wat ‘in’ is. Maar vraag je je soms ook af wat nu echt de populairste mode-items van het afgelopen jaar waren? Modewinkelplatform Lyst bracht z’n jaarlijkse ‘year in fashion’-rapport uit en lijst daarin onder andere de 10 meest gewilde stukken van 2021 op. Spoiler alert: we hopen dat je het voorbije jaar een aardig centje gespaard hebt als je iets uit de lijst wilt aanschaffen.

Loungewear zal voor altijd een plek in ons hart hebben dankzij coronajaar 2020, maar in 2021 leerden we terug échte kleren dragen. En dat we daar een aardig centje voor over hadden blijkt uit het moderapport van het Amerikaanse Lyst. Deze modezoekmachine is niet alleen aan de andere kant van de wereld populair, maar kan ook bij ons op heel wat bijval rekenen. Van baggy jeans tot de mannenrok: dit was 2021.

1. Levi’s Loose Fit Jeans

Gigi en Bella Hadid zijn fan, alsook Justin Bieber en Katie Holmes. Het staat buiten kijf dat baggy jeans het voorbije jaar immens populair waren, zowel op als naast de catwalk. De zoekopdrachten naar deze loszittende jeans stegen het afgelopen jaar met maar liefst 52 procent waardoor dit type denim officieel populairder werd dan de skinny jeans.

2. Rolex Submariner horloge

Volledig scherm - © Rolex

Dit luxehorloge van Zwiterse makelij was het meest gewilde accessoire van het jaar. Ook andere horloges deden het in 2021 goed, want de verkoop ervan steeg met 13 procent. Vooral als huwelijks- of verlovingscadeau scheerden uurwerken hoge toppen, want zoektermen als ‘horloge verloving’ en ‘uurwerk huwelijk’ stegen met 53 procent.

3. Birkenstock Boston muiltjes

Volledig scherm Boston Muiltjes © Birkenstock

De Boston muiltjes van Birkenstock waren de meest gewilde schoenen van 2021. Dat heeft het schoenenlabel ongetwijfeld te danken aan succesvolle samenwerkingen met Proenza Schoeler, Stüssy en Jil Sander. De zogenaamde Boston Clog had daarbij een voetje voor en werd het afgelopen jaar maar liefst 36% meer opgezocht dan de populaire Arizona-sandaal van het merk.

4. Bottega Veneta Mini Jodie Bag

Volledig scherm Mini Jodie © Bottega Veneta

Mini-tasje met een maxi prijs. Modemerk Bottega Veneta kan op heel wat bekende fans rekenen want onder anderen modellen Elsa Hosk en Kendall Jenner werden met dit tasje gespot. Dankzij z’n minimalistische en op de jaren 90 geïnspireerde look schopte de Mini Jodie het tot it-bag van het afgelopen jaar.

5. Pangaia hoodie

Volledig scherm - © Pangaia

Het milieuvriendelijke merk Pangaia was heel 2021 trending, maar toen Harry Styles in oktober werd gespot in z’n felroze ‘Flamingo’-hoodie swingden de zoekopdrachten naar het merk pas echt de pan uit. De online zoekopdrachten op Lyst naar de hoodies van het merk zijn in de loop van het afgelopen jaar met maar liefst 172 procent gestegen.

6. Thom Browne plooirok

Volledig scherm - © Thom Browne

Zeg niet zomaar ‘mannenrok' tegen dit stukje popcultuur. Dit ‘bruidegomrokpak’ werd gedragen door Dan Levy’s personage David Rose tijdens de finale van Schitt’s Creek en werd ontworpen door Thom Browne. De zoekopdrachten naar trouwrokken voor mannen stegen het afgelopen jaar trouwens met maar liefst 48 procent, en deze plooirok was daarbij één van de meest gewilde items.

7. Jacquemus la maille pralù cardigan

Volledig scherm - © Jacquemus

Deze zomer was de zogenaamde ‘pin top’ helemaal hot en deze cardigan is daar het perfecte voorbeeld van. Je draagt ‘m met niets eronder en hij hoopt dat de minuscule knoopjes hun werk doen. Megan Fox, Kendall Jenner en Hailey Bieber zijn alvast fan.

8. Nensi Dojaka assymetrische mini-jurk

Volledig scherm - © Nensi Dojaka

Deze op de jaren 90 geïnspireerde mini-jurk was de meest gegeerde little black dress van het afgelopen jaar. De zoektocht naar dit kleedje piekte in augustus toen sterren als Emily Ratajkowski, Rihanna en Emma Corrin erin gespot werden.

9. Prada raffia tote bag

Volledig scherm © Prada

Ook deze zomerse tas van Prada was immens populair het afgelopen jaar, omdat hij zowat alle TikTok-trends combineert: haken, craftcore en diy. Over het algemeen werd er het afgelopen jaar op Lyst ook 56 procent meer gezocht naar gehaakte tassen dan in 2020.

10. & Other Stories gestreepte trui

Volledig scherm - © & other stories

Een Bretoens streepje doet het altijd goed en al zeker wanneer het verwerkt zit in een comfortabele trui. Dit exemplaar van & Other Stories is daarbovenop ook nog eens behoorlijk betaalbaar, en daarmee de perfecte afsluiter van dit lijstje.

