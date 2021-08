Van de knappe krullen tot de clashende kleuren: deze vrouw wordt de ‘real life Carrie Bradshaw’ genoemd

Gospel

Op haar profiel deelt Rockmore video’s waarin ze outfits samenstelt. “Mijn stijl is eclectisch en verreikend", vertelt ze aan de Amerikaanse Vogue. ”Het enige dat consistent blijft, is mijn behoefte om mezelf uit te dagen bij het samenstellen van outfits, en stukken naast elkaar te zetten waarvan je niet zou denken dat ze samen zouden werken. Dat is wat een look juist interessant kan maken.”

Rockmore is enorm geflatteerd door de vergelijking, maar verzekert dat de persoonlijkheid van Carrie in niets op die van haar lijkt. “Maar wat me altijd inspireerde, is de manier waarop Patricia Field (de styliste van Sex and the City, red.) haar personage heeft aangekleed. Zien hoe zij een minuscuul T-shirt van een rockgroep combineert met een maxirok van tafzijde en een grote parelketting, is in mijn ogen gospel, en ik voelde me enigszins gerechtvaardigd. Ik zeg “rechtvaardiging” met enige aarzeling, omdat ik nooit het gevoel had dat ik mijn modekeuzes moest rechtvaardigen of uitleggen. Het was gewoon leuk om iemand op het scherm te zien die zich kleedde net zoals ik.”