Van de catwalk naar je kleerkast: 10 zomertrends

Geen nieuw seizoen zonder een paar trendy blikvangers in je kleerkast. Ga de komende maanden voor kleurrijk, ultravrouwelijk (het muiltje), relaxed (de oversized hemdjurk), beestig (de handtas met slangenprint) en méér. Met deze 10 zomertrends sta je ongetwijfeld sterk in je schoenen.

1. Knalkleuren

Felroze, gifgroen, opvallend oranjerood: het mag, nee het moét knallen de komende maanden! Die kleuren stralen uitbundige, optimistische energie uit, precies wat we nodig hebben.

Doen ? Mix it! Fuchsia met lila of eerder ton sur ton? Alles kan. Liever wat subtieler? Speel dan met een gekleurd accessoire, zoals een opvallend sandaaltje of een tas met knaldrang.

2. Het muiltje

Het gemak van een slipper en de elegantie van een sandaaltje: deze sexy seizoenstopper heeft het allemaal. Verfijnd, hooggehakt tot makkelijk plat, sober getint tot felgekleurd: het muiltje is er echt voor iedereen.

Doen ? Draag ‘m onder een broek met wijde pijpen voor een ultravrouwelijk silhouet. Ook je zomerse jurk wordt extra stijlvol met een muiltje.

Volledig scherm © Torfs

3. Een oversized hemdjurk

Een speelse, zomerse variant op het witte hemd. Net zoals bij de klassieker draait het bij deze jurk om klasse en pure eenvoud. Het verschil? Meer stylingopties!

Doen ? Behalve als relaxte lentejurk matcht dit hemd ook losjes open op een jeans met cropped top. Bij echt warm weer combineer je je hemdjurk speels met een zomers shortje en sneakers.

4. Kleurrijke retrosneakers

Het seizoen, de leeftijd, de stijl: het maakt allemaal niet uit, de sneaker blijft overtuigen én blijft zich heruitvinden. Deze zomer krijgt de favoriet een retro kantje (denk: tennissneakers en oldskool parachutestof) en meer kleur.

Doen ? Draag je retrosneaker onder een klassieke pantalon of jumpsuit en zorg voor een kleurrijke knipoog. Ook een losse zomerjurk krijgt zo extra schwung.

5. Caps & co

Een bucket hat, een baseballpet, een zonnehoed of een elegant sjaaltje: bescherm je hoofd deze zomer in stijl.

Doen ? Stem je hoofddeksel af op je look en je plannen. Bij een festivaloutfit hoort een bucket hat, fietsen doe je met baseballpet, bij een dagje citytrippen hoort een kleurrijk, zijden sjaaltje en XL-zonnebril.

6. Bijpassende setjes

Fans van de jumpsuit vallen ook voor deze trend: een matching boven- en onderstuk, waardoor je blindelings een sterke outfit uit je kast haalt. Blazer met broek, shortje met trui, midirok met vest, minirok met shirt … Als het maar matcht.

Doen ? Speel eens met een opvallende print. Tropisch, een bloemenzee of grafisch: als het maar knalt. Ook felle kleuren zorgen voor extra fun.

7. Double denim

Net als de sneaker onmisbaar in elke kast, met een hoofdrol voor de jeansbroek. Dit seizoen gaan we next level, want denim + denim krijgt een go.

Doen ? Combineer een jeansbroek met hemd, een minirokje met mouwloos vest, een kuitlange rok met een top … Als het maar denim is. Iets te gewaagd? Een denim jumpsuit zorgt op een zachtere manier voor hetzelfde effect.

8. Crochet of gehaakt

Heerlijke hippievibes verwerkt in hoedjes, tassen, tops tot jurken.

9. Snake bag

Een slangenprint bezorgt je handtas een beestige, exotische knipoog.

10. Schakels

Sowieso blijft de gouden schakelketting als juweel hot, maar ze worden nu ook verwerkt in tassen, als riem, als detail aan een schoen of als print.

SHOP DEZE ZOMERTRENDS MET 10% KORTING

Schoenen Torfs is al jaren gefascineerd door fashion. In de juiste outfit, met dat ene statement piece, in je favoriete hakken of sneakers krijgt je zelfvertrouwen een boost. Daar draait de nieuwe campagne ‘Fashionated by Torfs’ om, meteen ook een reden om te trakteren op 10% korting op de volledige damescollectie (schoenen en kleding).