Van Billie Eilish tot Beyoncé: dit is hét favoriete kledingstuk van alle vrouwelijke popsterren

OPROEP. Knalroze haar of net minder make-up: wat doe jij anders sinds de lockdown?

11:03 Een jaar corona. Een jaar zonder kappers, collega’s - enfin, toch in levenden lijve -, festivals of feestjes. Heb jij je jeansbroeken op de brandstapel gegooid? Leef je in comfortabele leggings, heb je geen idee waar die foundation ligt, en hoef je het ook niet te weten? Of was het voor jou net dé periode om te experimenteren met make-up of een toffe haarkleur? Dan zijn wij op zoek naar jou!