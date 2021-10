Van 410.000 naar 16 miljoen volgers: ‘Squid Game’-actrice HoYeon Jung is het nieuwe gezicht van Louis Vuitton

Netflix-kijker of niet, er valt momenteel niet te ontkomen aan ‘Squid Game’. In de bloedstollende serie maken mensen met serieuze geldproblemen kans op een geldprijs van 45.6 miljard won, zo'n 33 miljard euro, maar daarvoor moeten ze tegen elkaar strijden aan de hand van kinderspelletjes. Wie verliest, betaalt met zijn leven.

Een modern, anti-kapitalistisch en behoorlijk luguber sprookje, maar de serie houdt wél je aandacht vast. Zo goed zelfs dat het amper vier dagen na de release de meest bekeken serie op Netflix was. Ja, Zuid-Koreanse drama’s doen het al lange tijd gigantisch goed bij hun Aziatische buurlanden, maar het is de eerste keer ooit dat een ‘K-drama’ in de Amerikaanse top tien beland, en dan meteen op nummer één - indrukwekkend.

Wees en pickpocket

Als zelfs het koekje uit de serie viraal gaat en het trainingspak van de personages uitverkocht is op Amazon, spreekt het voor zich dat de acteurs en actrices er ook razendsnel veel fans bij krijgen. Vooral HoYeon Jung (27), die een Noord-Koreaanse wees en pickpocket speelt, valt in de smaak. En dat is nog zacht uitgedrukt. Het topmodel dat pas sinds kort actrice is, ging van 410.000 naar 16 miljoen Instagramvolgers sinds de serie op de wereld werd losgelaten. Dat maakt haar de meest gevolgde Koreaanse actrice op aarde. Ter vergelijking: de acteur die het hoofdpersonage speelt, Jung Jae Lee (48), heeft ‘slechts’ 2 miljoen volgers op Instagram.

Hieronder zie je HoYeon Jung met haar tegenspelers tijdens de opnames van de seizoensfinale.

Model van het jaar

De exponentiële stijging van haar aantal volgers is imposant, maar HoYeon was niet bepaald een onbekende voor haar rol in ‘Squid Game’: ze maakt al ruim tien jaar furore in het modellenwereldje. Zo stond ze op de cover van Vogue Japan en Vogue Korea, en werd ze door Models.com in 2017 uitgeroepen tot model van het jaar. Ze liep al shows voor Louis Vuitton, Marc Jacobs, Fendi, Max Mara, Burberry, Jacquemus, Chanel, Miu Miu. The list goes on and on.

HoYeon mocht zelfs al een Vogue Beauty Secrets video opnemen in 2016, voor velen het ultieme bewijs dat je het gemaakt hebt. De video in kwestie werd na het succes van ‘Squid Game’ razendsnel van onder het stof gehaald, en is ondertussen al elf miljoen keer bekeken.

Fans waren ook in de wolken toen ze ontdekten dat HoYeon bevriend is met Jennie van BLACKPINK, de populairste Zuid-Koreaanse vrouwengroep. HoYeon postte een foto van hen twee op de set van ‘Squid Game’ en dat leverde haar 8 miljoen likes en 80.000 reacties op.

Mode, horloges en sieraden

Nieuw in het glamourwereldje is HoYeon dus zeker niet. Opvallend is wel dat het haar eerste acteerrol ooit is die haar succes van een dergelijk kaliber oplevert. Want ja, dat lees je goed, het is de eerste keer dat HoYeon op het witte doek te zien is. Voorheen figureerde ze enkel kort in een aantal videoclips.

Dat haar rol in ‘Squid Game’ HoYeon een enorme boost heeft gegeven, is ondertussen wel duidelijk. En dat is dus ook Louis Vuitton niet ontgaan. Het modemerk kondigde gisteren aan dat de Zuid-Koreaanse hun nieuwe Global House Ambassador is voor mode, horloges en sieraden. In 2016 mocht HoYeon al een show lopen voor het Franse huis, en die samenwerking krijgt dus nu een staartje.

“Ik werd meteen verliefd op het talent en de fantastische persoonlijkheid van HoYeon", zegt creatief directeur Nicolas Ghesquière. “Ik kijk ernaar uit om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen van de reis die we een paar jaar geleden samen bij Louis Vuitton zijn begonnen.”

