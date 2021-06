Vaarwel okselvijvers: mode-expert Sarah vertelt in welke stoffen je het minst zweet

Het is puffen geblazen deze week, zeker met temperaturen die nog boven de dertig graden Celsius gaan. Het liefst dragen we enkel een bikini of badpak om in een zwembad te plonsen. Maar helaas. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Stylist Sarah Roelstraete legt uit welke outfits, materialen en kleuren je idealiter wél draagt. “Een croptop met blote buik lijkt misschien luchtig, maar het tegenovergestelde is waar. Het is beter om je huid af te schermen van de warmte.”

We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is nu echt in het land. En dat voelen we. De zon schijnt, we geuren naar zonnecrème en heel af en toe druppelen er verdwaalde zweetpareltjes over ons lijf. Het is verleidelijk om dan zo weinig mogelijk aan te trekken, zeker als je thuiswerkt, maar volgens stylist en mode-expert Sarah Roelstraete is het toch slimmer om te kiezen voor een outfit die je lichaam voor een groot deel bedekt.

“Een minishort en croptop met blote buik lijken misschien luchtig, maar het tegenovergestelde is waar. Het is beter om je huid af te schermen van de warmte. Net als de Berbers in de woestijn. (lachje) Onder je kledij kan dan namelijk lucht circuleren, en dat creëert een gevoel van frisheid”, legt ze uit. “Kies dus voor een loszittende, lange rok, een maxi-jurk, een brede jumpsuit of een wijde broek.”

Van linnen tot Airism

Qua materiaal heb je het advies hoogstwaarschijnlijk al een keertje eerder gehoord: synthetische stoffen zijn een no-go. “Om de simpele reden dat ze geen lucht doorlaten”, zegt Sarah. “Stel: je draagt een lange, luchtige rok van polyester. Als je dan neerzit op een stoel, heb je na een tijdje van die vervelende zweetplekken op je poep.”

“Het is beter om voor natuurlijke stoffen te kiezen. Die ademen beter en absorberen makkelijker je zweet. Linnen is de zomerstof bij uitstek. Het laat lucht door, neemt goed vocht op en voelt koel aan op de huid. Echte zijde is eveneens een aanrader. Het is zacht, glad en het voelt alsof je niets om het lijf hebt. Heerlijk! Het nadeel is dat zijde nogal duur is. Plus, het is fragiel, waardoor je het niet zo vlotjes kunt wassen.”

Quote Een opkomende stof is tetra. Het absorbeert nóg beter vocht en zweet, en voelt superzacht aan. Stylist Sarah Roelstraete

“Katoen is nog zo’n klassieker. Katoenen kledingstukken voelen aangenaam omdat ze goed ademen. Een opkomende stof is tetra, ofwel gewafeld katoen. Vooral mama’s kennen het omdat tetrastof al jaar en dag gebruikt wordt voor babykleding, slabbetjes, dekens en knuffels, maar steeds meer merken maken er ook zomerse dameskleding van. Het absorbeert nóg beter vocht en zweet, en voelt superzacht aan. Perfect dus voor hete zomerdagen.”

Het jammere is dat katoen niet bepaald duurzaam is. Er is ontzettend veel water nodig tijdens het productieproces, en katoentelers gebruiken vaak giftige pesticiden en chemicaliën. Organisch katoen is dan een betere optie, of bamboe. “Je vindt bijvoorbeeld steeds vaker ondergoed gemaakt van bamboe. Dat is veel aangenamer én gezonder voor je vagina dan een slip van polyester.”

Het klinkt nogal contradictorisch, maar als je veel zweet, bijvoorbeeld tijdens het sporten, ben je gebaat bij innovatieve, synthetische stoffen. “Heel wat bedrijven profileren zich door het ontwikkelen van nieuwe stoffen. Het grote voordeel: die zijn heel dun zijn en drogen snel op. Airism van Uniqlo is er zo eentje.”

Wit versus zwart

Het is ons met de paplepel ingegoten dat lichte kleuren de stralen van de zon weerkaatsen. En dus hangt onze kleerkast in de zomer vol met beige, wit en nude. “Het klopt dat donkere kleuren de warmte opslorpen”, zegt Sarah, “en wit weerkaatst. Maar dat geldt ook voor de warmte van je lichaamstemperatuur, dus dan blijft die hitte eigenlijk hangen. Met andere woorden: welke kleur je draagt, maakt op zich niet zo veel uit. Doe vooral aan waar je zin in hebt. Prints zijn sowieso een goede optie, want dan zie je transpiratievlekken minder duidelijk.”

Verder tipt Sarah nog enkele accessoires om je zomerse outfit af te maken. “Een bandana is ontzettend trendy, en het komt goed van pas om de haren uit je hals te halen. Sommige vrouwen wikkelen een sjaal rond hun hoofd. Dat oogt knap én je voelt de volle zon niet zo op je hoofd. Een heel fijn gevoel, zeker als je weinig of dunne haren hebt”, verklaart de stylist. “Draag je juwelen? Ga dan voor edelmetalen als zilver of goud. Goedkope materialen zullen door contact met de lichaamshuid in de warmte groen uitslaan en vieze plekken afgeven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: