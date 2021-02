Vaarwel miskopen en frustratie voor de kleerkast: zo vind je de juiste kledingstijl voor jou. “Mode is een marketingtruc, vergeet dus alles wat je denkt te weten”

Je eigen stijl opbouwen met tweede­hands kledij? Britt en Camilla doen het voor en geven tips: “Probeer eens een extravagan­te jurk te downsizen met regenlaar­zen”

22 januari Er zijn zo van die mensen die met hun persoonlijke kledingstijl de straten wat kleur geven. Zoals Britt (31) en Camilla (29). Zij voelen geen druk om trends te volgen, maar vallen op met hun extravagante tweedehandskledij. Daar kunnen we nog iets van leren. Aan de hand van een signature look toont het duo welke tips ze toepassen tijdens het vintage shoppen én het samenstellen van een unieke look.