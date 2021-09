Vaarwel bruin, beige en bordeaux: deze herfst dragen we de felste kleuren van de regenboog

Belgische vrouwen claimen het (maat)pak: “Het is aan óns, vrouwen, nu. Geen wonder dan dat we maatpakken naar ons toe trekken, hè”

10 september “Ik voel me krachtiger in een pak. Maar het moet er vrouwelijk uitzien. Dat mannelijke bijsmaakje hoef ik niet.” Acht kostuums hangen er in de kast van onderneemster Nouchka (30). En ze is zeker niet de enige vrouw die het voorbije jaar de kracht van het pak ontdekte. Mandy (31) en Gloria (28), bedenksters van Suitsherwell, leiden mee de revolutie in ons land. “Onze pakken zijn serieus, stijlvol, én sexy. Dat moeten vrouwen inzien: dat ze dat állemaal kunnen zijn.” Een modepsycholoog en sociaal psycholoog verklaren de trend, en een styliste tipt hoe je een mooi kostuum kiest en stylet.