Une Baguette, s'il vous plaît. Fendi brengt nieuwe versie uit van de iconische lievelingshandtas van Carrie Bradshaw

Vanaf het moment dat Fendi’s Baguette Bag in het jaar 2000 onder Carrie’s arm bungelde, werd de tas een it-bag van formaat. Zo’n 22 jaar en een vervolgserie later sloegen Fendi en Sarah Jessica Parker de handen in elkaar om een nieuwe versie van de tas uit te brengen.

Sex and The City zou niet geweest zijn wat het was zonder de geliefde outfits van de geliefde personages. Toegegeven, het karakter van Carrie kreeg de nodig kritiek (soms terecht, soms minder terecht), maar dankzij haar werd wel het ene na het andere item tot trend gebombardeerd. En dan denken we natuurlijk vooral aan de Baguette Bag.

De iconische handtas werd oorspronkelijk uitgebracht in 1999 als onderdeel van de herfst- wintercollectie van Fendi, maar nadat Carrie ermee gespot werd, wilde iedereen de handtas hebben. Liefhebbers weten meteen over welke - inmiddels legendarische aflevering uit seizoen 3 - we het hebben. “Geef me je handtas”, zegt een overvaller terwijl hij een geweer op haar richt in een ruige buurt in New York. “Maar het is een Baguette!”. Waarop ze dramatisch haar paarse, met lovertjes bezette tas afgeeft.

Zoals een baguette

De tas heeft haar naam te danken aan het feit dat je hem onder je arm draagt, zoals een baguette. De dag van vandaag zien we weer voortdurend gelijkaardige tassen, maar destijds was het model revolutionair. Dat maakte dat iedereen ’m wilde hebben. Doorheen de jaren bracht Fendi dan ook meer dan zevenhonderd verschillende versies uit van de tas, en het merk lijkt daar nog niet mee te willen ophouden.

Met de vervolgserie And Just Like That zag Fendi zijn kans schoon om nogmaals een nieuwe versie van de it-bag op de markt te brengen, als een soort hommage aan het origineel. De SJP x Fendi is bedekt met fuchsia, 3D lovertjes en is voorzien van de kenmerkende gesp van het luxemerk, met bordeauxrode hengsels die voor een mooi contrast zorgen. En jawel, Sarah Jessica Parker is met het model te zien in aflevering negen van And Just Like That.

Volledig scherm © Fendi

De tas is verkrijgbaar vanaf half februari. Voor hoeveel is nog niet bekend, maar als je weet dat de gemiddelde Baguette Bag 2.500 euro kost, kan je wel raden dat deze gelimiteerde versie niet goedkoop zal zijn.

