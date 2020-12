Uggs zijn terug en zelfs hip: zo dragen fashionista’s de pluizige botjes nu

In het jaar van de comfortabele fashion is de terugkeer van de Uggs ongetwijfeld hét hoogtepunt. Comfortabel mag het dan wel zijn, maar hoe draag je deze slofjes elegant? Moderedacteur David Devriendt deelt drie ultieme tips.

Dat thuisquarantaine ons fashiongevoel geen deugd doet, liet de herrijzenis van de Croc al weten. Maar de schuimige klompjes zijn niet het enige discussiewaardige schoeisel dat weer komt boven drijven. Ook de Uggs lijken weer helemaal terug.

Most-Wanted Fashion

Bij ons kende de Uggs hun hoogtepunt in 2005. De daaropvolgende decennia verdwenen ze niet volledig van het toneel, elke herfst en winter vielen er wel enkele exemplaren in de winkelstraten te spotten, maar de grootse buzz leek toch te zijn gaan liggen. Tot nu. In september merkte het modeplatform Lyst een enorme groei in het aantal zoekopdrachten naar de pluizige botjes. Een groei die zich ook toont in de verkoopcijfers. Vooral bij jongeren is de interesse groot. De Uggs schopten het zelfs tot Lyst’s top-10 Most-Wanted Fashion Items of 2020.

Ook moderedacteur David Devriendt merkte de trend op. “De terugkeer van de Uggs past in verschillende trends. Langs de ene kant is het na de revival van de jaren 70, 80 en 90 nu de beurt aan de jaren 2000. Niet toevallig de topjaren van de Uggs. Daarnaast heb je de comfortfashion die door corona zelfs op de catwalk terug te vinden is.”

Eerlijk is eerlijk, Uggs zijn niet Davids favoriete item. Toch deelt hij graag drie ultieme tips over hoe je deze comfortabele botjes toch fashionable kan dragen.

1. Mix and match texturen

Wees creatief met materialen, texturen en kleurcombo’s. “Ik hou er het meeste van als je ze wat chiquer draagt. Bijvoorbeeld een gebreide lange jurk met een oversized sweater in dezelfde stof, of een mooie satijnen splitjurk met de zwarte Uggs. Of de combinatie met leisurewear, een lycra legging tegenover het zachte van de Uggs levert een interessant contrast op.”

2. De stijldriehoek van camel, wit en zwart

Dit is een klassieker die zich steeds opnieuw die naam waardig maakt. Bouw je outfit op in drie kleuren: camel, zwart en wit. “De klassieke camel Uggs met een zwarte broek of donkere jeans. Werkt altijd.”

3. Comfy all the way

De grote valkuil bij Uggs is dat je je laat wegzakken in hun comfiness. “Als je denkt ‘het is comfortabel dus ga ik de rest van mijn outfit ook heel comfortabel houden’, dan komt het nogal snel lui over. Maar een losse boyfriend of een kroppend jeans tot net boven het botje kunnen heel leuk zijn. Of een rolkraagtrui met een pufferjacket. Ook heel comfy én stylisch.”

“Het is vreemd, maar eigenlijk kan je met Uggs vrijwel alle kanten op, zolang je kritisch blijft en kijkt naar de proporties. De patattenzak is ook een look, maar ik vind dat mode naast comfortabel toch vooral mooi mag blijven.”