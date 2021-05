Twitter lacht met het nieuwe kapsel van Alex Callier. “Maar het is trendy en makkelijk te onderhouden”, zeggen kappers

Hoe Hooverphonic zal presteren op het Eurovisiesongfestival blijft nog even afwachten. Maar een ding is zeker: indruk maken doet Alex Callier, de frontman van de band, nu al. En dan vooral met zijn nieuw kort kapsel. Het internet denkt er het zijne van, maar volgens kappers Maxim en Jochen is deze coupe net heel populair. “Klanten vragen er constant naar in mijn kapsalon.”

Vanavond is het zover. Dan weten we of Hooverphonic met het nummer ‘The Wrong Place’ een plaats behaalt in de finale van het Songfestival. Sommige fans kijken reikhalzend uit naar het optreden. Anderen viseren dan weer Alex Callier, die onlangs naar de kapper is geweest. “Ik vermoed dat mensen hier ook wel weer een mening over zullen hebben”, voorspelde hij al in een interview met HLN. “Ik had gewoon zin in iets anders. Als je ouder wordt, moet je dingen durven wijzigen aan je look. Mijn fysionomie is anders geworden, waardoor dit kapsel beter bij mijn gezicht past.”

Fashionable

“Callier koos voor een French crop”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt. Hierbij worden de zijkanten kort geschoren, de haren bovenaan zijn iets langer en worden naar voren gekamd tot een korte froufrou. “Dit kapsel is enorm hip aan het worden. Het zijn vooral stijlvolle kerels, studenten van de Antwerpse Modeacademie of grave muzikanten die erom vragen. Kortom, mensen die niet bang zijn om op te vallen. Bij de gewone man op straat is het nog geen groot succes. Maar wie weet verandert dat na het Songfestival.” (lachje)

Quote Het is praktisch, vooral voor mannen die beginnen te kalen. Maxim Fonteyne

Maxim Fonteyne, kapper bij Hair by Maxim in Brussel, is een van die hippe kerels die een French crop heeft. “Al vijf jaar”, vertelt hij ons. “En klanten vragen er constant naar in mijn kapsalon. Daar zie ik twee verklaringen voor. Het is enorm trendy, maar ook praktisch. Je moet enkel de lengte van de zijpartijen onderhouden. De bovenste haren kan je snel in model brengen door ze even naar voren te kammen. Geen moeite dus!”

Nog een voordeel is dat het bij elk haartype past, of je nu krullend, golvend of steil haar hebt. Maxim: “Plus, het is handig voor mannen die beginnen te kalen. Daar kan ik zelf van meespreken. Dankzij de korte froufrou valt de haaruitval vooraan mijn hoofd minder op en toont mijn coupe wat voller.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Maxim Fonteyne met de langere variant van de French crop. © rv

Variaties

“Het leuke is dat er verschillende variaties bestaan”, voegt Jochen daar nog aan toe. “Je kan alles kort laten knippen of het wat langer laten. Mensen met een groot voorhoofd kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een iets langere pony. Sommige dragen het rommelig en nonchalant. Anderen stijver en gestileerd. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de strakke versie, die vind ik het mooist.”

Maxim: “En het past bij elke gezichtsvorm, al flatteert het vooral mensen met een ovaal gezicht.” Betekent dat ook dat werkelijk iedereen ermee staat? Daarover zijn de twee kappers duidelijk: neen. Volgens Jochen moet je er veel lef voor hebben. “Je moet het durven. En het moet bij je passen. Zo’n strak, futuristisch kapsel is knap bij een man die wat afgeborsteld is. Iemand die bewust met zijn uiterlijk bezig is. Bij een sportieve kerel die altijd casual gekleed is, is de match minder geslaagd.”

Het gaat vooral om wat je zelf denkt en hoe jij je voelt, zegt Maxim nog. “Vroeger liep iedereen met hetzelfde haar rond. Zo had je een periode waarin iedereen een lange bles had. Tegenwoordig is het belangrijker dat je je goesting doet. Past zo’n French crop bij jouw stijl en voel je je er goed bij? Dan ben ik honderd procent zeker dat je er ook mee wegkomt.”

Jim Carrey

Klinkt goed, maar in de praktijk is niet iedereen het daarmee eens. Callier had gelijk: op Twitter wordt zijn kapsel duchtig besproken. “Neee?! Is dit serieus het nieuwe kapsel van Alex Callier?!”, schrijft een zekere Sebastiaan verbaasd. Jeroen maakt dan weer het volgende mopje: “Alex Callier ziet eruit alsof zijn vrouw elke nacht als hij slaapt de tondeuse bovenhaalt en hem eens goed wilt liggen hebben door altijd iets af te scheren of te knippen.” En verschillende andere mensen maken de vergelijking met Jim Carrey in de film ‘Dumb & Dumber’. Terecht of niet, dat laten we in het midden. Wat denk jij?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Bekijk ook: