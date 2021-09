Twinset gaat kleding verhuren in ons land. Ook bij deze merken en platformen kan je kledingstukken lenen

Een kast die uitpuilt, maar nooit iets om aan te doen? Wat dacht je van kleding huren als slim en milieuvriendelijk alternatief? Zeker voor speciale gelegenheden , zoals een trouwfeest of een gala, kan het interessant zijn om een stuk te huren dat je anders hooguit een keertje of drie zou dragen. Het Italiaanse label Twinset springt mee op de kar en lanceert vanaf deze maand het platform PLEASEDONTBUY in België, al zijn er nog een heel aantal andere kledingbibs waar je terechtkan. Wij tonen je welke dat zijn.

We moeten het je niet meer vertellen: de mode-industrie is desastreus voor het milieu. Als we onze impact willen beperken, moeten we minder spullen kopen en afstand nemen van wegwerpmode. Ook kleding huren wint aan populariteit als alternatief. Dat heeft Twinset goed begrepen, want het Italiaanse merk start vanaf deze maand met PLEASEDONTBUY in ons land.

Dress to impress, zonder schuldgevoel

Via dit digitaal platform krijg je toegang tot een exclusieve collectie, en kan je snuisteren tussen tientallen jurken, kostuums en rokken. “Perfect voor een romantische date, een poolparty, een formele receptie, een bohemien trouwfeest of een bescheiden avondje uit”, zo beweren ze bij Twinset zelf. Toegegeven: we zien veel tule en pailletten, dus voor een chill avondje thuis in de zetel is het aanbod minder geschikt. Ben je voorstander van het motto ‘dress to impress’? Dan vind je hier ongetwijfeld wel je gading.

Het principe erachter is heel simpel. Alle kledingstukken zijn beschikbaar in de maten 38 tot 48. Als je keuze gemaakt is, geef je aan wanneer het geleverd mag worden. Dat kan eender wanneer, zolang het maar binnen de 25 dagen na je bestelling is. Verder moet je aangeven hoelang je je gloednieuwe statement piece wilt bijhouden: vier of acht dagen. Per keer kan je maximaal drie items huren. Prijzen om te huren variëren van 60 tot 180 euro. Na afloop van je huurtermijn stuur je de items zonder verzendkosten opnieuw naar PLEASEDONTBUY. Zij maken alles schoon, doen eventuele herstellingen en zorgen dan dat een volgende modeliefhebber van de items kan genieten.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Twinset

Twinset is niet het enige bedrijf dat heil ziet in rental services. Her en der schieten gelijkaardige initiatieven uit de grond. Waar kan je terecht, en hoe werkt het? We zoeken het voor je uit.

1. Puur Belgisch

Eerder dit jaar lanceerde Caroline Cecile Baeten het platform Dressr. Haar doel: een meer circulaire keten creëren. Ze werkt met een abonnement: elke maand betaal je een bedrag dat je toelaat om een aantal kledingstukken van de deelnemende merken te huren. Die mag je dan minstens vijfentwintig dagen houden. Ben je echt verliefd op een item? Dan kan je het aanschaffen aan een gereduceerd tarief. Snugger, want op die manier worden miskopen vermeden.

Nog een handig voordeel is dat je duurdere kledingstukken kan dragen aan een interessante prijs. In de Dressr-catalogus zitten immers een aantal exclusievere, Belgische merken.

Geïnteresseerd? Een proefabonnement met twee items per maand start vanaf 29 euro. Meer info en alle tarieven vind je op dressr.be.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Voor de allerkleinsten

Iedereen met kinderen herkent het wel. Die kleine kleertjes en schoenen zien er zo schattig uit, dus je koopt er met hopen. Op een dag kijk je in de kleerkast en merk je dat er aan een heleboel items nog een prijskaartje bengelt: vergeten. De rest is maar een paar keer gedragen omdat het al snel te klein werd voor zoon- of dochterlief (die zo verbazingwekkend snel groeit).

Dat was ook Arket en Circos opgevallen. Het Zweedse merk en het Nederlandse kledingverhuurbedrijf hebben dit jaar samen een nieuw project opgestart. Wie wil, kan een abonnement strikken vanaf 19,50 euro per maand. In ruil kunnen ouders kleren huren en bijhouden zolang ze willen. Hoe meer je per maand bestelt, hoe duurder het abonnement wordt. Is een item te klein? Dan kan je het terugsturen. Circos wast vervolgens alles zodat het proper is voor het volgende gezin dat de stukken wil lenen.

Nog leuk om te weten: Circos leent eveneens kinderkleding uit van Adidas, Patagonia en Vigga. En ook mama’s kunnen er rondkijken voor nieuwe looks. Meer info vind je op circos.co.

3. De handtas van je dromen

Altijd al gedroomd van een handtas van Gucci, Prada, Louis Vuitton of Chanel, maar laat je budget de aankoop ervan niet toe? Dankzij Kama’s Choice kan je jouw favoriete tas toch om je schouder dragen, voor eventjes tenminste. Via de site moet je eerst een account aanmaken. Vervolgens moet je enkel nog je favoriete model selecteren en aangeven wanneer de tas geleverd en weer opgehaald mag worden. Je hebt twee opties: ofwel hou je de gehuurde handtas een weekendje bij, ofwel een week.

De prijs hangt af van het model en van de huurperiode, gemiddeld betaal je 110 tot 150 euro voor een weekend. Meer info vind je op kamas-choice.be.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. (Opnieuw) een Belgische kledingbib

Eén van de pioniers in België is Jukebox. Ze zijn namelijk één van de eersten die gestart zijn met een kledingbibliotheek in ons land. Er zijn twee opties: ofwel spring je binnen in de showroom in Brussel, ofwel blader je door de online catalogus. Vervolgens kies je een item uit. De startprijs is 35 euro voor een maandelijks abonnement. Je kan ook twee of drie kledingstukken lenen, maar dan ligt het prijskaartje per maand wat hoger.

De merken die Jukebox aanbiedt, zijn allemaal Europees en duurzaam en ethisch gemaakt. Een greep uit het aanbod: Bleu Tango, Rhumaa, SÉ-EM by Charlotte Mounzer en Wasted Atelier. Je vindt er simpele basics, maar eveneens opvallende kleren met een smoel, voor als het wat specialer mag. In totaal biedt de bib meer dan duizend kledingstukken aan, in de maten van XS tot XXL. Er is dus voor iedereen wat wils. Kan je echt geen afscheid nemen van een bepaalde outfit? Dan kan je ook even polsen of je het mag aankopen voor een prikje.

Meer weten? Info vind je op jukeboxclothes.com.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: