Tweedehandskleding is big business, zelfs grote modemerken komen met hun eigen formule: “Zij willen ook van fast fashion af”

Het Europese bedrijf Vinted nam zonet het Nederlandse tweedehandsplatform United Wardrobe over voor een paar miljoenen euro’s. Het is duidelijk: tweedehandskleding is big business nu. Denk niet langer aan muffe winkels of stoffige omastukken. Ook de grootste merken springen mee op de kar. “Dit is echt wel de toekomst van mode”, zegt Gino Van Ossel, retailexpert aan de Vlerick Business School, op Radio 1.

“Tweedehandskleding heeft altijd al bestaan, maar het internet heeft het een enorme boost gegeven”, zegt Van Ossel. “Er zijn nu meer mensen die tweedehands kopen én meer mensen die hun oude stukken verkopen. Vroeger moest dat met een zoekertje in de krant, nu doe je dat simpelweg gratis en heel snel met een post op een website als Vinted. Net omdat het nu zo laagdrempelig is geworden, is tweedehands zo succesvol.”

Speelt ook mee: het feit dat we ons er steeds bewuster van worden dat we duurzamer moeten gaan leven. En laat de mode nu net een van de meest vervuilende sectoren zijn voor het milieu. Fast fashion zorgt wereldwijd voor gigantische vuilnisbelten en we hebben allemaal wel stukken in onze kleerkast liggen die we nooit of zelden dragen. Die stukken een tweede leven kunnen geven? Dat idee vinden we steeds aantrekkelijker.

Zelfs de grote kledingmerken lijken het licht gezien te hebben, en dat is opvallend. “Zij zouden in principe liever nieuwe kleren verkopen. Elk tweedehandsstuk dat verkocht wordt, is een nieuw stuk dat niet gekocht wordt. Maar iedereen in de modesector weet wel dat het anders moet”, zegt Van Ossel. “Zelfs de grote modemerken willen een nieuw model met meer tijdloze kleding die langer gedragen wordt. Want ze beseffen: doen we dat niet, dan komt de consument op den duur niet meer terug.”

Over vijftien jaar zou de tweedehandsmarkt weleens groter kunnen zijn dan die van fast fashion, besluit Van Ossel. “Dit is echt de toekomst.”

Zo pakken enkele grote merken het aan

Cos (van H&M) lanceerde begin september ‘Resell’. Een platform gelijkaardig aan Vinted, waarop kopers en verkopers hun oude kledingstukken van Cos kunnen kopen en verkopen. Cos regelt de vlotte verloop van de verkoop, in ruil voor 10 procent van de verkoopprijs. Resell bestaat nu al in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en wordt dit najaar nog uitgebreid naar andere landen.

Levi’s start met Levi’s Secondhand in de Verenigde Staten. Mensen kunnen daarbij hun oude Levi’s-jeans in de winkel inleveren in ruil voor een tegoedbon. Levi's gaat daarna zelf met de oude jeans aan de slag, en verkoopt het item na een schoonmaakbeurt en eventuele reparaties opnieuw door. “Met het kopen van een tweedehands denim bespaar je ongeveer 80 procent CO2-uitstoot en iets meer dan een halve kilo afval. Als we dit opschalen, telt dat echt op”, zegt Jen Sey, hoofd marketing bij Levi’s, in Vogue. De kans dat Levi’s Secondhand nog uitbreidt naar andere landen, is dus groot.

Zalando heeft sinds deze maand ook een ‘Pre-owned’-tabje op de website, waar je tweedehandskleding in een zo goed als nieuwe conditie kan kopen, gecheckt door Zalando zelf. Je kan ook oude kleding opsturen en Zalando verkoopt het vervolgens door. Wat jij ervoor krijgt? Tegoed dat je kan doneren aan een goed doel, of gebruiken om op Zalando te shoppen.

Tommy Hilfiger komt met ‘Tommy for life’, dat dit jaar start in Nederland en in 2021 ook naar andere Europese landen uitbreidt. Het concept is een drieluik: ‘Reloved’, ‘Refreshed’ en ‘Remixed’. ‘Reloved’ is tweedehandskleding die je als consument bij Tommy Hilfiger kan inleveren, in de winkel of via de post, in ruil voor korting. ‘Refreshed’ is kleding uit de winkels en van retourzendingen die Tommy Hilfiger liet herstellen. En ‘Remixed’ zijn kledingstukken die niet meer gerepareerd konden worden, uit elkaar werden gehaald en gebruikt werden voor nieuwe, unieke stukken.

