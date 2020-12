Trage geuren en cocktails in een flesje: dit zijn de nieuwste trends uit de parfumerie

Goedkoop gadget vervangt je In­sta-hus­band en levert professio­ne­le foto’s in één click

24 november Wanneer je op Instagram langs accounts van influencers scrolt, lijkt het wel of ze allemaal een inwonende privéfotograaf hebben. Niet alleen de hoeveelheid content is verbluffend, ook de kwaliteit en consistentie van de beelden is steevast on point. Het geheim is geen privéfotograaf, geen Instagram-husband die driehonderd foto’s per post neemt en ook geen oldskool zelfontspanner die altijd net een seconde te vroeg afgaat. Wat dan wel? Een onschuldig zwart draadloos knopje.