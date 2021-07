Topdesigners als Raf Simons en Walter Van Beirendonck maken opvallende affiches voor de heropening van het Antwerpse ModeMuseum

Het MoMu in Antwerpen moest enkele jaren de deuren sluiten door grote verbouwingen. De heropening werd een tijdje uitgesteld door de coronacrisis, maar binnenkort is het zover. Tijdens het eerste weekend van september kan er weer publiek over de vloer komen, en dat willen ze bij het museum niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Mode/Bewust

Er zijn dus een aantal festiviteiten gepland, waaronder tentoonstellingen, stadswandelingen, een festival en allerlei openluchtprojecten. Het overkoepelende thema: Mode/Bewust. Of: een moment om stil te staan bij de betekenisvolle veranderingen binnen de modewereld, en hoe onze ervaringen met fashion veranderd zijn.

Het thema werd aangekondigd met een campagne met knappe modebeelden. Die visuele campagne kwam tot stand in samenspraak met zes topdesigners, van gevestigde groten als Walter Van Beirendonck en Raf Simons tot jonge favorieten Glenn Martens, BOTTER, Marine Serre en Supriya Lele.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Marine Serre - Supriya Lele. © Hanna Moon

Voor de volledige uitwerking kregen de designers de hulp van een internationaal team. De creatieve directeur was Isabelle Burley, de voormalige hoofdredactrice van het gerenommeerde tijdschrift Dazed & Confused. Fotograaf hanna Moon en styliste Agata Belcen werkten samen met Belgische make-up visionair Inge Grognard. “We wilden emoties uitlokken en de kracht van tactiliteit en aanraking vieren - die zo’n integraal onderdeel van mode is, maar verloren is gegaan in de greep van de pandemie”, reageert Burley. Op de foto’s zie je bijvoorbeeld kussende mensen, feestende jongeren en families.

Interpretaties

De designers gaven ook elks hun interpretatie van Mode/Bewust. Raf Simons: “Ik interpreteer modebewust op een meer persoonlijk niveau. Mode, de manier waarop je je kleedt, definieert je persoonlijkheid. Het is een manier om jezelf uit te drukken. Als je jong bent - of misschien kan dit in elke levensfase plaatsvinden – kan het experimenteren met kledij je helpen om jezelf en je eigenheid te vinden. Ik ben altijd geïnspireerd geweest door zelfontdekking: jezelf definiëren, bewust zijn van wie je bent en wat jou uniek maakt.”

Volgens Marine Serre is het echter een teken dat er een nieuw tijdperk is aangebroken, waarbij het milieu en een nieuwe manier van leven centraal staat. “Het gaat over een nieuwe tijdelijkheid in de mode. Mode is niet enkel een kledingstuk, maar een proces, een verbintenis, een manier van handelen en leven. Bewustwording begint bij het begrip dat de mens niet centraal staat, maar deel uitmaakt van een groter geheel.”

Quote Modebewust zijn is beseffen dat je als ontwerper een verantwoor­de­lijk­heid hebt tegenover je publiek. Glenn Martens

“Vanuit deze optiek begin je meer te geven om anderen, het milieu en de natuur die ons omringt en deel van ons uitmaakt. Zo hecht je meer waarde aan wat je koopt en wat je eet. We zijn er ons van bewust dat onze productie kan leiden tot verspilling. Dit zorgt ervoor dat we onszelf moeten beperken op vlak van productie; om zo minder impact te hebben op het milieu en uiteindelijk deze manier van denken om te zetten naar manier van leven. De nieuwe luxe bestaat eruit bewust consumeren en handelen te integreren in onze levensstijl.

Nog een opvallende naam binnen de campagne is Glenn Martens. Hij is de man achter het Franse label Y/Project en de artistiek directeur van Diesel. En dat niet alleen: hij mag ook Beyoncé, Rihanna en Kylie Jenner tot zijn fans rekenen. “Modebewust zijn is beseffen dat je als ontwerper een verantwoordelijkheid hebt tegenover je publiek. Je betrekt het publiek niet alleen bij het gesprek, maar je geeft hen ook je waarden door”, zo luidt zijn interpretatie van Mode/Bewust.

Volledig scherm Walter Van Beirendonck - BOTTER. © Hanna Moon

Lees ook: