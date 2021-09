Top of flop? Dua Lipa maakt catwalkdebuut bij ‘Fendace’, de onverwachtse liefdesbaby van Fendi en Versace die wordt vergeleken met AliExpress

De modeweek in Milaan werd zondag afgesloten met een knaller. Twee beroemde, Italiaanse luxehuizen met herkenbare logo’s, Fendi en Versace, sloegen in het geheim de handen in elkaar, een samenwerking die liefkozend ‘Fendace’ gedoopt werd. Popster Dua Lipa maakte haar catwalkdebuut tijdens de spectaculaire show en demonstreerde de nogal bijzondere collectie samen met grote namen zoals Emily Ratajkowski, Gigi Hadid en Kate Moss.

‘If you can’t beat them, join them!’, het is een uitdrukking die Fendi en Versace wel heel letterlijk hebben genomen. Beide huizen uit het land der pizza en pasta, de ene uit Rome en de andere uit Milaan, staan bekend om hun herkenbare en een tikje opzichtige logo’s, wat hen vanzelfsprekend concurrenten maakt. Je kan de samenwerking dus gerust een iconisch moment noemen, al is niet iedereen even lyrisch over ‘Fendace’, en noemen creative directors Donatella Versace en Kim Jones het zelf liever geen samenwerking.

Cryptische boodschap

Geruchten over de gezamenlijke show en collectie gingen al de hele Milaanse modeweek de ronde, maar afgelopen zondag wist men eindelijk meer. Een handjevol mensen die deel uitmaken van de crème de la crème van de mode-industrie ontving een uitnodiging voor een niet eerder vermeld, besloten evenement op zondag. “Sluit je aan voor een intieme, creatieve ervaring", stond er in het bericht van Donatella Versace te lezen, wat bevestigde dat er een gezamenlijke show van Fendi en Versace stond te gebeuren.

Een samenwerking, dus? Niet bepaald, de twee huizen bundelden de krachten voor wat ze zelf een ‘swap’, (of ruil) noemen. Onder andere Kate en dochter Lila Moss, Gigi Hadid, Demi Moore, Anok Yai, Winnie Harlow, Adut Akech, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski en zelfs Dua Lipa schitterden in de ontwerpen. Die laatste liep voor de eerste keer ooit een catwalk, en mocht de show openen en afsluiten.

De voorstelling werd opgedeeld in twee segmenten. ‘VERSACE BY FENDI' werd ontworpen door Fendi’s creative director Kim Jones, terwijl Donatella Versace de ‘FENDI BY VERSACE’ collectie ontwierp. Hoe ziet zo'n swap er dan uit, vraag je je af? Kijk zelf maar.

Op de catwalk zelf zagen we vooral veel bling bling en wat wij zouden omschrijven als een kakafonie aan logo’s en prints. De modehuizen creëerden voor de gelegenheid ook een logo voor ‘Fendace’: een samensmelting van het monogram van Fendi en het karakteristieke Medusa-symbool van Versace.

AliExpress

Maar laat het duidelijk zijn: niet iedereen vond de ‘swap’ zo geslaagd. De meerderheid van de critici waren het er over eens dat het nogal herkenbare en schreeuwerige motief van Versace overheerste en dat er bitter weinig van het handelsmerk van Fendi terug te zien was. Volgens sommigen is dat te wijten aan het feit dat Kim Jones, die pas sinds januari creative director van Fendi is, nog niet zoveel tijd heeft gehad om zijn eigen stempel op de collecties te drukken.

Maar ook de collecties zelf kregen niet bepaald veel lof. “Het ziet eruit alsof het is samengesteld uit AliExpress en DHGate bestsellers", schrijft het satirische en relatief toonaangevende Instagramaccount Diet Prada, dat in totaal bijna drie miljoen volgers heeft.

We zijn er nog niet helemaal uit of het een top is of een flop. Maar in feite werd een soortgelijke samenwerking tussen twee merken van hetzelfde kaliber heel recent nog gedaan, wat ‘Fendace’ een bijkomende portie kritiek opleverde. Luxelabels Gucci en Balenciaga deden in april precies hetzelfde, alleen bestempelden zij het als een ‘hack’, in plaats van een swap. Nieuw is het concept ‘Fendace’ dus niet. Het enige verschil is dat Gucci en Balenciaga deel uitmaken van hetzelfde moederbedrijf, terwijl Fendi en Versace effectief concurrenten zijn.

Moderedacteur David Devriendt: “Het is een trend in de mode om een ‘collab’ geen ‘collab’ meer te noemen, ook al gaat het in feite wel gewoon om een samenwerking. Het fenomeen is populair omdat het vanzelfsprekend veel buzz oplevert. De modewereld is een miljardenindustrie, en veel draait natuurlijk om verkopen. Het is leuk om naar te kijken omdat het twee heel iconische merken zijn, maar heel vernieuwend is het niet echt.”

