Thuis make-up of nagellak uittesten? Steeds meer beautymerken experimenteren met virtuele tools

In coronatijden shoppen mensen meer dan ooit online. Eén klik en hup, het zit in je winkelmandje. Maar hoe weet je nu welke rode lippenstift te kiezen? Ga je voor mat, glanzend, donkerrood? Beautymerken als Chanel en Essie springen op de markt van virtuele toepassingen. Zo kan je thuis via je smartphonescherm kleuren vergelijken. Bye bye keuzestress!

Smartphone, smartphone in de hand, wie is de mooiste van het land? Na jarenlange stilte van ons spiegelbeeld, krijgen we eindelijk het verlossende antwoord van nieuwe apps en websites. Sinds de pandemie heeft de beautywereld namelijk grote stappen vooruit gezet op vlak van digitale innovatie. Wereldwijd moesten winkels de deuren sluiten tijdens lockdowns, waardoor mensen een tijdlang niets anders konden doen dan online shoppen. Om dat makkelijker te maken, gebruiken steeds meer merken artificiële intelligentie en augmented reality.

Lipscanner

Chanel neemt hierbij duidelijk het voortouw. Ooit al jaloers geweest op de lippenstift van een vriendin? Een model in een tijdschrift? Of een of andere influencer? Nergens voor nodig. Chanel heeft een nieuwe app gelanceerd, Lipscanner, waarbij je simpelweg een foto moet maken van het onderwerp van jouw jaloezie. Net zoals Shazam de titel zoekt van een liedje dat je hoort op de radio, gaat de app op zoek naar een lipstick in een vergelijkbare tint.

Je hoeft zelfs geen foto te maken van een persoon. Je kan gewoon de kleur scannen van een item zoals een handtas, trui of bloem. En het leuke: vervolgens kan je de lipstick uitproberen via de camera van je smartphone. Zo weet je meteen of je ermee staat. De nieuwe app is gratis, maar momenteel enkel verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Bij ons komt-ie er binnenkort aan.

De perfecte nudetint

Ben je op zoek naar de perfecte nagellak? Met de gloednieuwe Essie On Hand kan je meteen enkele kleuren proberen. Simpelweg naar de website surfen, de virtuele tool aanklikken en dan kan je naar hartenlust experimenteren. We testen het uit, en eerlijk? Nagellak shoppen ging nog nooit zo vlotjes. Bij nudetinten komt het wel eens voor dat je er eentje kiest die er qua verpakking pico bello uitziet, maar dan toch net iets te bruin, roze of wit uitdraait. Via deze tool pik je uit tien varianten meteen de perfecte nudetint. Easy-peasy.

U vraagt, wij draaien

De smaak te pakken? Eerder kwam MAC Cosmetics met een gelijkaardige tool op de proppen. Van smokey eyes tot roze lipgloss of fake wimpers: je kan het je zo gek nog niet bedenken, of je kan het online uittesten.

Altijd al een andere haarkleur willen proberen, maar bang om vervolgens naar je eigen beteuterde snoet te staren? Het één hoeft niet langer met het andere gepaard te gaan. Dankzij de Style My Hair-app van L’Oréal Professionnel kan je vooraf elke mogelijke haarkleur uitproberen in allerlei varianten. Klassiekers als blond, koper en bruin, maar ook hippe nieuwkomers als bronze, neon of rainbowhair. Kies voor een volledige kleuring, of een ombre, sombre (subtiel ombre) of nonchalante uitgroei. Leuk voor wie twijfelt over hun volgende kapsel, leuker om gewoon eens mee te spelen.

Twijfel je of je staat met de borstelige wenkbrauwen van Cara Delevingne of de typische streepjes uit de jaren 90, dan is er de Brow Try-On van Benefit. Onder het motto ‘try before you cry’ kan je alles uitproberen voor je met een wenkbrauwpotlood of – gevaarlijker nog – verf of pincet aan de slag gaat. De app is niet beschikbaar in België, maar via de website kan je alsnog veilig virtueel experimenteren.

