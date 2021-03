Terug van weggeweest (helaas): de string-boven-broek-look

Brown is the new black: hoe niet zwart, maar de kleur bruin anno 2021 onze kleerkas­ten domineert

4 februari We zien neutrale aardetinten als beige al een tijdje op straat, maar de laatste tijd spotten we een opvallende nieuwkomer: de kleur bruin. Van karamel- tot chocoladekleurig, de tint is plots overal. Wie casual chic wilt gaan anno 2021, gaat niet in het zwart, maar in het bruin. “Bruine tinten zijn in 2021 warmer en gezelliger”, weet NINA’s modejournalist David Devriendt. Dit zijn de mooiste stuks om de kleur aan je garderobe toe te voegen.