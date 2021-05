Summer of love 2.0? Psychedelische prints maken een comeback in onze kleerkast

Het was je misschien al opgevallen dat de mode vandaag gedomineerd wordt door trends uit het verleden. Een trend die deze zomer naar hartenlust gerecycleerd zal worden? Kleurrijke, psychedelische retroprints. Ze deden hun intrede in de jaren zestig en zeventig. Deze zomer zijn ze opnieuw een bron van inspiratie voor de collecties van tal van modeontwerpers. Flower power is terug, juist op tijd voor onze summer of love 2.0.

Eerst waren er de comfortabele joggingbroeken en neutrale tonen. Maar nu we stilaan naar een leven zonder coronamaatregelen evolueren, sijpelt er steeds meer kleur binnen in onze garderobes (en maar goed ook). Deze nieuwe trend sluit dan ook helemaal aan bij hoe we ons voelen: optimistisch, speels, vrolijk en snakkend naar de zomer.

Flower power

Psychedelische prints zijn kenmerkend voor de flower power-periode van de sixties en seventies. De eerste designer die er mee aan de slag ging, was Emilio Pucci, ook wel de prins der prints genoemd. Hij won aan naamsbekendheid dankzij zijn opvallende, caleidoscopische motieven die we voor altijd met zijn tijdsgeest zullen associëren. En die nog jaren nadien zou worden nagebootst door andere ontwerpers. Toegegeven, we kunnen ons inbeelden dat men die drukke print na een aantal jaar helemaal was beu gezien. Maar snel even een fast forward naar 2021, want nu is ie dus helemaal terug van weggeweest!

Deze zomer wordt de collectie van Pucci opnieuw gekenmerkt door de psychedelische prints waarvan we hem kennen. En heel wat ontwerpers hebben duidelijk bij hem afgekeken. We zien het Pucci-motiefje terug bij grote ketens zoals Zara, Weekday en heel wat anderen. Modemeisjes avant la lettre gaan er al een tijdje in gehuld, maar wij voorspellen dat de print binnenkort overal is. Geen zin om veel geld uit te geven aan een stuk dat zo opvallend is, uit schrik dat je het snel beu zou geraken? Stap een tweedehandswinkel binnen, daar heb je kledij in psychedelische stofjes zat. En het beste is: je ziet het verschil met stukken uit de nieuwe collecties niet eens. Plus, er is niemand met hetzelfde stuk als jij.

Wij worden helemaal blij van deze vrolijke trend. Iets te gewaagd voor jou of weet je niet goed hoe je moet combineren? Ga dan voor een broek in print en hou de rest van je outfit simpel in één kleur. Of kies voor een psychedelisch accessoire zoals een sjaaltje of bikini. Hieronder kan je alvast inspiratie opdoen.

