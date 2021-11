Styliste Stéphanie toont hoe een kidsproof interieur toch stijlvol kan zijn. “Ideeën van kinderen kan je uitvoeren op maat van grote mensen”

Wie is Stéphanie? Volledig scherm Stéphanie Lambrechts en haar gezin. © Sandra Mermans • Stéphanie Lambrechts (36) is gehuwd met Jonathan (39) van het vastgoedkantoor Immo Jux. • Samen hebben ze twee kinderen: June (8) en Jax (5). Het gezin woont in een strakke driegevelwoning in Kontich, een nieuwbouw die Stéphanie zelf tekende. • Na een opleiding Toegepaste Psychologie en een job in het onderwijs startte Stéphanie met haar vriendin Kathy zo’n negen jaar geleden de kinderwebshop June & Julian op. Tot een poos nadat die verkocht was, bleven mensen Stéphanie advies vragen. Daarop begon ze met Studio Little J dat niet alleen kinderstyling aanbiedt, maar ook eigen items maakt.

In de periode dat e-commerce nog in haar kinderschoenen stond, was Stéphanie een van de eersten om een webshop te lanceren. Ook tegenwoordig vervult ze als kinderkamerstyliste een beetje een pioniersrol. “Er kijkt wel een keertje iemand vreemd op als ik vertel wat ik doe, maar toch besteden meer en meer mensen tijdens de inrichting aandacht aan hun kinderen. Ik vind dat logisch, want het zijn de belangrijkste wezentjes in huis. In het ene interieur merk je daar niks van en in het andere palmen ze alles in. Ik ben er om evenwicht te brengen en te zorgen dat iedereen zich goed voelt. Als buitenstaander lukt dat beter dan wanneer je er middenin staat.”

Quote Het is niet omdat onze dochter van roze houdt, dat we haar kamer knalroze moeten verven. Er zijn zoveel zachte en crèmig roze tinten die heel stijlvol zijn. Stéphanie Lambrechts

Als Stéphanie een ontwerp opstelt, komt haar achtergrond als psychologe goed van pas. “Ik luister eerst bij de kinderen naar welke kleuren ze mooi vinden en naar hun interesses. Nadien zoek ik manieren om dat te laten passen bij de smaak van de ouders. Het is niet omdat onze dochter van roze houdt, dat we haar kamer knalroze moeten verven. Er zijn zoveel zachte en crèmig roze tinten die heel stijlvol zijn. Onze zoon Jax is gefascineerd door graafmachines, bulldozers en kranen. Hij heeft een hele collectie, maar dan vooral in hout, wat minder druk is dan in alle mogelijke kleuren.”

Naast hun eigen tot in de puntjes ingerichte slaapkamer hebben broer en zus ook een speelkamer én nog een eigen plekje in de woonkamer. “De ruimte onder de trap leende zich daar perfect toe. Voor de aankleding borduurde ik verder op de inrichting van de leefruimte, met een kinderuitvoering van de kuipstoeltjes van Eames en witte meubels. Op en naast hun bureautje hebben ze een grote lade, manden en doosjes om alles op te bergen. Omdat het niet veel moeite kost, zijn June en Jax vlugger geneigd om op te ruimen en is het op het einde van de dag nooit een rommeltje.”

Volledig scherm Een kidsproof interieur betekent niet dat je geen bleke zetels mag hebben. “De kids moeten leren dat ze er niet met eten of schoenen in mogen.” In de achtergrond hebben June en Jax een speelhoek. © Sandra Mermans

Doe-het-zelf

Stéphanie is een creatieve doe-het-zelver. Met gedroogde grassen en pluimen maakte ze twee decoratieve cirkels om aan de muur te hangen. Ook de tafel is een leuk idee met wagonplanken boven een onderstel van Hay. De stoelen zijn de wishbone chairs van Carl Hansen. De hanglamp is de PH5 van Louis Poulsen. De poefs tikte Stéphanie op de kop bij Kabane, net als verschillende van de kussens in de zetel. “We houden zowel van een minimalistische als van een landelijke stijl en hier komen beide samen.”

Oogje in het zeil

De metershoge vide geeft uit op een bureautje op de overloop en ernaast de speelkamer achter een raam. Maar beide wisselen weleens van plaats. “Tijdens de lockdown had ik dikwijls calls en dan was het goed dat ik in een afgesloten ruimte kon zitten, terwijl Jonathan aan de eettafel werkte. Nu staat mijn bureau terug op de overloop. Daar kan ik een oogje in het zeil houden als de kinderen beneden aan het spelen zijn.” Stéphanie heeft er dankzij de metershoge gevel een mooi zicht op de tuin. Het Berber tapijt is van Lorena Canals.

Volledig scherm Links: door de betonvloer door te trekken van buiten naar binnen valt de grens tussen de twee weg. Rechts: de overloop. © Sandra Mermans

Op maat

Het is geen toeval dat June en Jax graag tijd op hun kamer doorbrengen, want die is op hun maat ingericht. Jax speelt vaak aan een oud schooltafeltje dat Stéphanie in een vintagewinkel vond. De kruidenrekjes van Ikea komen goed van pas om zijn favoriete boeken en knuffels dichtbij te houden. De vlaggetjes in zachte tetrastof zijn van Studio Little J. Omdat de kinderkamers niet zo groot zijn, kreeg June recent een hoogslaper met eronder een bureau. Stéphanie pimpte het meubel van Petite Amelie met een hemel van Konges Slojd. De zachtroze verf op de muur is van Boss Paints. De poster is van Mrs Mighetto, de houten poppetjes van Pinch Toys en de muisjes van Maileg.

Volledig scherm © Sandra Mermans

Op hotel

“We droomden vroeger altijd van een hotelsfeer op onze slaapkamer en daarom integreerden we onze badkamer in de ruimte. We zijn er heel blij mee. Omdat we samen opstaan en hetzelfde ritme hebben, staat er nooit iemand onder de douche als een ander nog slaapt. Het is zalig om ’s avonds als het stil is in huis van een bad te genieten en daarna onder de lakens te kruipen. De witte PU-vloer stofzuig ik elke dag.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

