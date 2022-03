Styliste Farah El Bastani over mode, zelfvertrouwen en durf: “Sterk in je schoenen staan begint bij de juiste look”

Een gedurfde mix van kleur, print en glitter, met een extra portie zelfvertrouwen: dat zijn de ingrediënten voor een geslaagde look volgens styliste Farah El Bastani (32). Een succesrecept waarmee ze sterke vrouwen een boost geeft. “Voel je je goed in een outfit, dan straal je die zelfzekerheid ook uit.”

Wie is Farah El Bastani?

Farah werkt als styliste voor film, video, magazines en bekende mensen zoals Ella Leyers en Nora Gharib. Ze begeleidt ook merken bij het uitbouwen van hun visuele identiteit. Sinds begin dit jaar is ze fashionexpert voor Schoenen Torfs. Samen empoweren ze vrouwen om elke dag sterk in hun schoenen te staan.

Was je altijd al zo fashion-minded?

“Eigenlijk besefte ik pas later dat ik van thuis uit altijd gestimuleerd ben geweest om een eigen identiteit te ontwikkelen. Ik groeide op in een dorp in de Kempen waar de meerderheid dezelfde trui en broek uit een grote keten droeg. Mijn zus en ik deden liever ons eigen ding. Dat vond onze omgeving apart, maar echte kritiek kregen we meestal niet. Tijdens mijn studie rechten merkte ik dat ik creativiteit miste. Van daaruit ontstond een blog, waarop mijn zus en ik outfits en korte reviews postten. Dat was gewoon voor de fun, tot de mensen rondom mij me steeds vaker inschakelden voor stylings. Daardoor ontdekte ik wat ik écht wou: een job in de mode.”

Wat doet goede styling?

“Het vertelt wie je bent, zonder dat je nog maar één woord met iemand hebt gewisseld. Dat is voor mij ook de definitie van mode: het is een taal. Met wat je aantrekt, zet je een bepaalde mood neer en precies daarmee speel ik in mijn job.”

Volledig scherm Farah El Bastani - Torfs © Senne Van der Ven

Wat is het geheim van de ‘Farah-magic’?

“Kleur en prints! En altijd een beetje glitter. Mode hoeft voor mij niet al te serieus te zijn. Een look creëren die vol persoonlijkheid zit, dat is mijn adrenalineshot. Daarbij is comfort het allerbelangrijkst: voel je je goed in een outfit, dan straal je die zelfzekerheid ook uit. Ik ben blij dat ik samen met Schoenen Torfs vrouwen sterker in hun schoenen kan zetten.”

Heb je zelf een ultiem succesnummer?

“Een tweedelige outfit, zoals een vest met broek of rokje. Dat is ook meteen een tip: koop een outfit in plaats van losse stuks of durf advies te vragen bij het combineren. Te vaak denken we dat we in onze kleerkast wel iets hebben dat erbij zal passen en dan blijft het alsnog liggen. En ook de schoenen zijn heel bepalend. Een afgetrapte sneaker, een goedkoop ogende pump: het kan een outfit verpesten. Zelf draag ik het liefst hakken, maar voor mijn job moet ik comfortabel én sterk in mijn schoenen staan en dus ben ik 90% van de tijd een echte sneakergirl.”

