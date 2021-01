Stylist Greet Moens (54) geeft tips voor meer kleur in je kleerkast: “Begin met lingerie of een accessoire”

Wie Greet Moens (54) passeert op straat, is spontaan goedgezind. Niet moeilijk, want haar kledingstijl is heerlijk eclectisch en kleurrijk. De ideale boost voor je humeur. Als stylist moedigt ze anderen aan om ook roze, oranje of turquoise in de kleerkast te introduceren. Hoe je dat doet in de praktijk? Greet toont het aan de hand van haar signature look, en wij stelden haar enkele gerichte vragen.

“Dit jaar heb ik Vinted ontdekt. Je weet wel: die populaire app waar je tweedehandsspullen kunt verkopen. Wie goed zoekt, vindt er prachtige stuks die nog in goede staat zijn. Zoals mijn zonnebril van Dolce & Gabbana. Echt een koopje. En nog belangrijker: als ik daarop shop, weet ik dat ik ecobewust bezig ben.”

“Prints zijn ook volledig mijn dada. Ik probeer bij elke outfit wel een kledingstuk met een print te dragen. Dat voegt meteen een ludieke toets toe en maakt het geheel wat interessanter. Hier draag ik een blouse van een Italiaans merk met een patroon van borsten. Het is heel subtiel, maar eens je het gezien hebt, krijg je het niet meer van je netvlies.” (lacht)

“Verder draag ik nog een oranje broek van WE én mijn favoriete winterstuk: een valse bontjas van STAND STUDIO. Ik heb al jaren een oogje op deze bubblegum-roze jas, maar hij kost 800 euro. Dat is ver boven mijn budget. Vorige maand zag ik plots een tweedehandsversie en die heb ik op de kop kunnen tikken voor 200 euro via het platform Vestiaire Collective. Ik ben er supergelukkig mee! Die jas is echt z’n geld waard: hij weegt niet veel, maar is heel warm en aangenaam om te dragen.”

Bonte kleurencombinaties

“Oranje en roze combineren, voor veel mensen ligt dat niet voor de hand. Maar het is een van mijn favoriete kleurencombinaties. Ik word daar zo happy van! Onlangs was ik op weekend en had ik deze outfit aan. Toen zijn er verschillende wildvreemde mensen op me afgestapt om te vragen waar ik mijn jas had gekocht, of om me een compliment te geven. Dat is keitof natuurlijk. Het is niet mijn doel: ik wil niet per se opvallen op straat. Desondanks vind ik het niet verrassend dat het gebeurt. Ik ben één en al kleur, terwijl de rest van het straatbeeld gedomineerd wordt door sombere tinten zoals grijs, zwart, beige, bruin, kaki. Eigenlijk is dat zonde. In de winter hebben we net nood aan wat kleur. Ik geloof dat kleur energie en kracht kan doorgeven via de huid en de ogen. Dat is geen hocus pocus, wel wetenschappelijk bewezen. Door roze of oranje te dragen of te zien, kan je energie bijtanken.”

“Die passie voor kleur heb ik van mijn vader. Hij had een kleurrijke kleerkast, terwijl mijn moeder meer van zwart hield. Hij heeft altijd geprobeerd om dat af te leren, maar ze bleef zich koppig verzetten. (lachje) Mij heeft hij wel kunnen overtuigen. Mijn kleurkast is een regenboog. Je vindt er geen enkel zwart item, wel een mengelmoes van kleuren. Ik ben een enorme paarsliefhebber. Dat is een mysterieuze, mystieke kleur die de creativiteit aanwakkert.”

Vrouwelijk zonder hakken

“Welke kleur ik uitkies, wordt bepaald door mijn mood. En wat ik die dag gepland heb. Wanneer ik een belangrijke zakelijke meeting heb, virtueel of face-to-face, maak ik het niet al te bont. Dan ga ik bijvoorbeeld voor blauw, dat is wat serieuzer en minder zweverig dan roze. Als een outfit dan nog eens comfortabel zit en er vrouwelijk uitziet, is hij helemaal geslaagd. Sommige mensen staan mooi met een losse ‘boyfriend’ jeans en oversized witte T-shirt, maar die Française-look pas niet bij mij. Ik moet zachte stoffen hebben. Frivole kledingstukken. Rushes. Strikjes!”

“Het mag geen verrassing zijn dat lange jurken - het toppunt van vrouwelijkheid! - mijn go to pieces zijn. Weinig vrouwen durven lange jurken te dragen, omdat ze denken dat het enkel gepast is voor een feest. Maar het is doodzonde om een mooi kledingstuk te laten hangen. Mijn tip: haal er het maximale uit en draag het wanneer je wil. Bovendien is een lange jurk extreem makkelijk. Bij een kokerrok moet je nadenken hoe je deftig kunt neerzitten, met een lang kleed kan je gaan zitten hoe je wil. Het is luchtig, waardoor vrouwen van mijn leeftijd minder last hebben van opvliegers. Plus, een lang kleed blijft goed zitten, zelfs als je een maatje bijkomt. Wanneer je er nog eens een comfy schoen onder draagt, ziet het geheel er meer gewoontjes uit. Ik ben grote fan van sneakers. Je hebt geen hakken nodig om vrouwelijk over te komen.”

“Een look kan je eveneens verfijnen met de juiste juwelen en accessoires. Zoeken naar toffe accessoires is een hobby, een verslaving bijna. Ik grijp nooit naar geometrische vormen. Je hebt vrouwen die er knap mee staan, maar ik link geometrie aan wiskunde. (lacht) Geef mij maar grote oorbellen of ovale, ronde ringen. Ik heb vooral mijn hart verloren aan vintage stukken. Op reis of tijdens een uitstap: overal ga ik window shoppen en probeer ik unieke juwelen met een mooie kleur of edelsteen te vinden. Dat maakt het ook leuk, want aan elk accessoire hangt dan een herinnering aan een vakantie of een gebeurtenis. Op de foto draag ik ook een bijzonder juweel: een grote ring met vier verschillende stenen. Die heb ik gekregen van mijn man toen we twintig jaar getrouwd waren.” (glundert)

Volledig scherm Greet Moens: "Deze grote ring met verschillende edelstenen kreeg ik van mijn man". © rv

Beginnen met lingerie of een sjaal

“Ik werk als stylist, personal shopper en color connaiseur. Nieuwe klanten denken soms angstig: hopelijk wil ze geen kopie van zichzelf maken. Maar dat is mijn bedoeling niet. Ik ben al meer dan twintig jaar bezig met kleur en weet als geen ander dat die passie moet groeien. Iemand die het niet goed aandurft om kleurrijk naar buiten te stappen, kan beter beginnen met kleine oppervlakken. Draag eens kleurrijke lingerie of accessoires zoals een handtas. En kijk eens diep in je eigen ogen. Welke kleur zie je in je iris? Goud, geel, groen, brons, diepblauw, turquoise? Draag dan een bril, T-shirt, trui, sjaal, ketting of oorbel in die tint. Dat flatteert altijd.”

“Sommigen suggereren dat een kleurenanalyse een oplossing kan zijn. Dan achterhaalt een consulent welke kleuren zogezegd het best bij je passen. Dat kan, maar ik zie er ook nadelen in. Zo’n kleurenpaspoort kan beperkend en averechts werken. Als mensen niet exact de kleuren vinden die op hun paspoort staan, kopen ze niks, waardoor ze net mínder kleur dragen. Het is belangrijker dat kleuren kracht en energie uitstralen. Ik vind: draag gewoon wat jij wilt en wat je mooi vindt."

“Dat is natuurlijk makkelijke gezegd dan gedaan als je altijd beige, wit of zwart draagt. Koop dan een magazine en check welke kleuren je aanspreken. Kijk eens naar je kleerkast, en denk na hoe je die kleuren kunt combineren. Welke stuks je nog nodig hebt, welke accessoires je nog kunt kopen.”

Mix & match

“Ben je het gewoon om kleuren te dragen? Dan kan je experimenteren met combinaties. Limoengroen is prachtig met turquoise, rood of roze. Beige, wit of ecru neutraliseert. Paars is dan weer mooi met geel, oranje of groentinten. Lichtblauw en felrood ziet er ook geweldig uit! Een tip: hang je was eens anders op je droogrek of mix je kleerkast. Dan kom je sowieso nieuwe kleurencombinaties tegen die je aangenaam verrassen.”

Portie lef

“Een vrouw waar ik enorm naar opkijk is de Amerikaanse Iris Apfel. Ondanks haar leeftijd - ze is 99 jaar - is ze een bekend mode-icoon. Enerzijds ben ik stikjaloers op haar collectie juwelen, die hebben allemaal een historische waarde. Anderzijds moedigt ze mensen aan om statementstukken te dragen. Ze leert mensen om zich geen ene jota aan te trekken van wat anderen denken. Dat is een boodschap die ik ook wil uitstralen. Veel van mijn leeftijdsgenoten dragen niet wat ze mooi vinden. Ze dragen een zwarte broek en grijze mantel omdat ze dan niet opvallen. Dat jonge meisjes in groepen proberen te blenden, begrijp ik nog. Maar een vrouw met levenservaring mag toch dragen wat ze wil? Profiteer van die vrijheid. Niets moet, alles mag! Zoek kleding uit waar jij je goed in voelt. Daar word je gelukkig van, en dan doe je je job beter en ben je vrolijker in de omgang. En dat is toch veel belangrijker dan opgaan in de meute?”

