Stylist Anaïs is graag de vreemde eend in de bijt. “Op straat heb ik veel bekijks”

Kleurrijk en opvallend, zo kan je de kleerkast van Anaïs Van Oekel het best omschrijven. “En een beetje kinderachtig”, zegt ze zelf. De jonge styliste draagt niet wat trends voorschrijven, maar waar ze zin in heeft. Of dat nu Crocs zijn of een knalgele coltrui van Balenciaga. Anaïs vertelt hoe ze een unieke kledingstijl ontwikkelde en de durf vond om die te dragen. “Minimalistische en neutrale outfits kunnen heel mooi zijn. Ik vind het gewoon leuker om mezelf te zijn en me te onderscheiden van de rest.”

Wie is Anaïs Van Oekel? • 19 jaar

• fashion influencer en stylist

• volgde een opleiding in Amsterdam, aan de Style School By Danie, bij de bekende Nederlandse styliste Danie Bles

• 8.410 volgers op Instagram

Anaïs Van Oekel is misschien een van de jongste stylisten van ons land, maar opvallen doet ze. Op haar Instagrampagina spot je: fluffy handtassen, colour blocking, luipaard- en koeienprints à volonté, en zelfs felblauwe sokken in gele Crocs. “Speciaal, ja. Maar vooral kleurrijk en uniek. Uitgesproken. Anders. Een beetje kinderachtig. (lachje) Dat is echt typisch ik.”

‘Oei, wat heeft zij aan?’

“Als je kijkt naar het straatbeeld lijken de meeste mensen heel hard op elkaar”, meent Anaïs. “Veel Vlamingen kleden zich nogal basic. Daar is niks mis mee, hé. Minimalistische en neutrale outfits kunnen heel mooi zijn. Ik vind het gewoon leuker om mezelf te zijn en me te onderscheiden van de rest.”

Quote Soms zie ik mensen raar naar mij kijken. Die denken sowieso: ‘Oei, wat heeft zij aan?’. Anaïs Van Oekel

Dat past best bij haar karakter, vindt ze. “Ik ben iemand die opkomt voor haar mening. In een discussie laat ik me niet snel doen of de mond snoeren. (lachje) Anderzijds ben ik eerder introvert. Ik sta niet zo graag in het middelpunt van de belangstelling, terwijl mijn outfits wel knallen. Op straat heb ik bijvoorbeeld veel bekijks met mijn kleurrijke looks. Soms zie ik mensen raar naar mij kijken. Die denken sowieso: ‘Oei, wat heeft zij aan?’. In het begin had ik het daar moeilijk mee, maar ik heb geleerd dat het niks uitmaakt. Meningen mogen gerust verschillen.” Des gouts et des couleurs, on ne discute pas.

Volledig scherm Anaïs Van Oekel. © rv

Kortom, Anaïs heeft haar eigen, kleurrijke kledingstijl gevonden, maar daar is wel een zoektocht aan vooraf gegaan. “Tijdens mijn puberjaren ben ik enorm beginnen te experimenteren. Met kleur, maar ook met gekkere combinaties zoals sokken in sandalen. Elke keer ging ik een stapje verder, om te zien waar ik mij nog comfortabel bij voelde. Instagram heeft me daarbij enorm gestimuleerd en geïnspireerd. Ik vond het leuk om zelf outfits te posten en om te zien hoe andere mensen kledingstukken combineren.”

Iemand waar ze naar opkijkt: Marianne Theodorsen. “Zij is een modeblogger uit Noorwegen met een coole, quirky kledingstijl. Net als ik houdt ze van kleuren en durft ze te mixen en matchen. Meer zelfs: ze is voor mij een grote inspiratiebron geweest om nog meer patronen als luipaard of tie-dye te dragen. En ze experimenteert met outfits die een beetje fout zijn. Er is duidelijk een hoek af, en dat kan ik wel smaken.”

Prints als passe-partout

Ondertussen wéét Anaïs wat ze wil en wat bij haar kleerkast past. “Ik ben, wat je noemt, een snelle shopper. In een oogopslag kan ik zien: hier vind ik iets naar mijn goesting of niet. Mijn oog wordt gewoon gezogen naar bepaalde kledingstukken. Prints trekken sowieso mijn aandacht. Ik hou van patronen, maar luipaard en stippen zijn mijn absolute favoriet. Daar kan je alle kanten mee op. Knalkleuren, andere prints: je kan die twee patronen werkelijk met alles combineren.”

Quote Roze is mijn lievelings­kleur, maar ook paars vind ik geweldig. Anaïs Van Oekel

Daarnaast staat Anaïs haar kledingstijl vooral bekend om haar opvallende kleurcombinaties. “Roze is mijn lievelingskleur, maar ook paars en groen vind ik geweldig”, zegt ze. Dat toont ze ook met haar signature look. “De roze jas was liefde op het eerste gezicht. Die kocht ik bij Les Jumelles, een merk dat begon als webshop en af en toe een pop-upwinkel opent.”

“De schoenen en hoed bestelde ik bij Asos. Bij die webshop winkel ik wel vaker, omdat ik er geregeld exclusieve, kleurrijke items op de kop kan tikken. Nog een leuk merk: Hunkøn. Daar vind je toffe basics maar ook leuke statement pieces, zoals mijn broek. De roze coltrui is eveneens volledig mijn dada. Die kocht ik bij Devon Official, een merk dat opgericht is door een meisje waarmee ik op de modeschool in Amsterdam studeerde. Zij richtte recent haar eigen webshop op, superstraf. En mijn handtas is vintage Prada.”

Een outfit is in haar ogen geslaagd als ze verschillende texturen kan combineren. “Fluffy, vinyl, leder, ... Zulke materialen maken een outfit meteen minder ‘normaal’.”

Shoppen bij Prada en Balenciaga

Dat haar handtas van Prada komt, is geen toeval. Anaïs vindt het leuk om af en toe (vintage) designerspullen te shoppen. “Dat heeft niks te maken met het logo of het label. Ik ga mijn geld niet investeren in een rode vest van Chanel die evengoed van Zara kan komen. Wel vind ik het tof om items aan te schaffen die uniek en speciaal zijn. Daarom koop ik graag vintage handtassen van designers: niemand anders loopt ermee rond. Recent vond ik een knalgele coltrui met cartooneske hondjes. Iedereen denkt dat de pull uit een Disneywinkel komt, maar eigenlijk is het van Balenciaga. (lacht) Het is kleurrijk, opvallend en kinderachtig. Volledig Anaïs, dus.”

Volledig scherm Anaïs Van Oekel. © rv

De coltrui van Balenciaga:

Die unieke stukken zijn belangrijk voor Anaïs om haar outfits op te bouwen. “De avond voordien begin ik al na te denken: ‘wat ga ik morgen aandoen?’. Eerst check ik het weer: gaat het regenen? Is het zonnig? Dan kies ik één item dat bijzonder is. Een opvallende jas, bijvoorbeeld, of een broek met drukke print. En dan mix en match ik met andere patronen, of doe ik aan color blocking en combineer ik verschillende kleuren met elkaar. Zolang het eindresultaat maar speciaal is.”

Is er geen tijd? Dan heeft de styliste een vaste go-toformule. “Een top met gekleurde blazer. Blazers zien er altijd goed uit, en worden vaak verkocht in verschillende tinten. Draag het op een gekleurde broek, en dan spring je meteen in het oog.” Wil jij ook meer durven, minder basic voor de dag komen? Dan heeft ze nog een stylingtip: “Experimenteer. Kom uit je comfortzone, maar zet kleine stapjes. Combineer bijvoorbeeld eerst een luipaardprint met een gekleurde broek of vest, en pas later met andere patronen zoals stippen. Als je ineens te zot doet, voel je je er misschien onzeker bij en dat heeft een averechts effect. Verleg langzaamaan je grenzen, zodat jij weet waar jij je comfortabel bij voelt.”

