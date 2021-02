Start to art: 6 manieren om kunst in huis te halen zonder je blauw te betalen

We zitten nog altijd met z’n allen meer in ons kot dan vroeger. En hoe gezellig, hoe liever. Een nieuw tapijt of meubel kocht je ondertussen al, dus wil je next-level gaan en droom je van kunst maar chrikt het prijskaartje af? Anno 2021 hoeft dat niet meer: er bestaan heel wat manieren om kunst in huis te halen zonder je bankrekening te pijnigen.

Een kunstwerk is een pak unieker dan een Ikea-tapijt. Plus, het is een investering. Koop je een werk van een jonge artiest, dan kan de waarde van dat werk stijgen naarmate de artiest meer faam krijgt. En vooral: een kunstwerk in huis is meer dan elk ander meubel of decoratiestuk een showstopper. Het geeft je interieur instant meer karakter en persoonlijkheid.

Maar kunst is meestal ook prijzig. Je moet al snel een paar duizenden tot tienduizenden euro’s neertellen voor een werk. Tenzij... je je tot een van deze bijzondere alternatieven wendt.

1. Kunst in Huis

Kunst huren voor de prijs van een Spotify-abonnement, dat is zo’n beetje hoe ‘Kunst in Huis’ zichzelf laat samenvatten. Het slimme initiatief verzamelt 5.000 hedendaagse kunstwerken van 350 Belgische kunstenaars in hun bibliotheek en laat je uit die bibliotheek kunst huren voor maar 12 euro per maand. Het is de perfecte service voor twijfelaars of grote kunstliefhebbers met een klein budget. Schilderijen, fotografie, collages, illustraties, beeldhouwwerk: de opties zijn eindeloos. Je kiest je favoriete werk in een van hun filialen of de online catalogus en daarna kan je ruilen zo vaak je wil. Ben je helemaal verslingerd aan het werk, dan kan je het kopen. En heb je een vriend(in) die helemaal verslingerd is aan kunst, dan kan je ze 6 of 12 maanden Kunst in Huis schenken met hun ‘kunstcheque’.

2. Kunst aan Zet

Een lening voor kunst waar je nul rente op betaalt: yes, please. Dat is precies wat ‘Kunst aan Zet’ aanbiedt. Het initiatief verzamelt kunstwerken en design van Belgische kunstenaars, van beginnend tot gerenommeerd, met heel uiteenlopende prijzen van 40 euro tot 10.000 euro. Koop je graag een stuk, dan kan je bij ‘Kunst aan Zet’ 500 tot 7000 euro lenen om het werk op je eigen tempo te betalen, gespreid over 6 tot 24 maanden. Zo kom je bijvoorbeeld op een bedrag van 80 of 100 euro per maand. Op de website kan je in een handomdraai berekenen hoeveel je kan lenen en afbetalen.

3. Affordable Art Fair

Elk jaar is er in Brussel de Affordable Art Fair, hoogdagen voor wie houdt van kunst voor een prik(je). De volgende editie – de dertiende al – staat gepland voor 22 tot 26 september, het is nog afwachten of corona toelaat dat die zoals gewoonlijk in Tour & Taxis doorgaat of online. Maar zeker is wel dat de prijzen van de kunstwerken zoals elk jaar tussen de 75 en 7.500 euro zullen schipperen. Op de Fair zijn maar liefst ruim negentig Belgische en internationale galerijen aanwezig met werken in alle mogelijke maten, vormen en gedaantes: je vindt er dus iets voor alle mogelijke smaken en portefeuilles.

4. Demain

Kunst van beginnende artiesten kopen is een manier om de prijs laag te houden en toch net zoveel genot uit het werk te halen (of meer, als je een toekomstige grootmeester ontdekt). Een slim idee is om tentoonstellingen van kunstacademiën te bezoeken, waar het talent van morgen hun werken te koop stellen. Een ander slim idee is om online kunstplatform ‘Demain’ te volgen op Instagram, zo doe je hetzelfde vanuit je luie zetel. Diane en Sarah, de twee vrouwen achter de account, werken al jaren in de Brusselse kunstsector. Zij zetten elke week een selectie werken van opkomende kunstenaars in the picture op ‘Demain’, altijd met een prijs tussen 500 tot 5.000 euro. Ze verkorten zo ook de keten tussen kunstenaar en aankoper, want ben je geïnteresseerd in een item, dan kan je via hen een bezoek aan het atelier van de maker regelen. Het maakt alles ineens een pak persoonlijker.

5. The Wunderwall

Nog zo’n slim initiatief van twee Belgen met een hart voor kunst. ‘The Wunderwall’ van galeristen Sofie Van de Velde en Jason Poirier dit Caulier kan je offline bezichtigen, in Antwerpen bij PLUS-ONE Gallery en in Brussel bij Gallery Sofie Van de Velde. Of online, op de website. Elke maand plaatsen Sofie en Jason de spotlights op een jonge, beginnende artiest en zijn of haar kleinere – altijd best betaalbare – werken. Geen geheimdoenerij over de prijzen, die staan gewoon duidelijk vermeld. De voorbije maand checkte je in Antwerpen het werk van Etienne Courtois, met prijskaartjes tussen 1.150 en 1.700 euro, en in Brussel het werk van Elena Minyeyevtseva, met prijskaartjes tussen 520 en 900 euro. Zo hopen de galeristen je te helpen om thuis zelf ook een ‘Wunderwall’ te creëren.

6. Check de museumshop

Werken van een wereldberoemde artiest, daar betaal je al snel meer dan een huis voor. Of je betaalt er een paar tientjes voor, als je genoegen neemt met een print uit de museumshop. Bezocht je een tentoonstelling van een vermaarde artiest die je omver blies, dan loont het dus altijd om achteraf de shop te checken. Vaak vind je er erg betaalbare prints van de bekendste werken, die je thuis gewoon in een stijlvol frame kan steken en klaar is kees.

