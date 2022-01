Stap je vaak gepikeerd buiten bij de kapper? Dan is een holistisch kapsalon misschien iets voor jou

Shine bright like a diamond: stylist Hilde Geudens toont de mooiste feestkle­ding om het jaar schitte­rend af te sluiten

Nog even wachten en je kan je mooiste outfit uit de kast halen om het eindejaar in volle glorie af te sluiten. Flink uitpakken op nieuwjaar doe je dit jaar met glitters, glimmers en glans. En niet alleen in goud en zilver, ook brons en koper doen mee. Ga jij voor een gouden handtas, zilveren oorbellen of misschien zelfs een volledig blinkend kostuum? Niets is té. Modekenner Hilde Geudens geeft alvast wat inspiratie zodat jij 2022 sprankelend tegemoet gaat.

28 december