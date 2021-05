Spring is in the hair: haartrends voor lente en zomer die je niet mag missen

2020 was niet bepaald het jaar van het haar. Gelukkig zijn er glanzender tijden op komst voor liefhebbers van het betere knip-en-lakwerk. Wie wil mag weer plaatsnemen in de kappersstoel, anderen kunnen aan de slag met talloze DIY-opties. En die zijn tegenwoordig zo goed dat het lijkt alsof je alsnog rechtstreeks van de kapper komt.

STYLING

1. Extreem recht

Misschien dat het feit dat niemand naar de kapper kon de voorbije maanden er voor iets tussenzit, maar we zijn massaal fan van de kaarsrechte botte snit. Lang, kort, bob of lob maakt niet uit. Als het maar recht is.

2. Blowdry @ home

Dat producten voor een brushing bij je thuis het voorbije jaar booming business waren, komt niet geheel onverwacht. Dat je er echter niet eens een haardroger voor nodig hebt, is wél nieuws. GHD verraste met Rise: een warmtetool voor droog haar die volume en slag toevoegt. Babyliss bracht hun Hydro-Fusion Big Hair Brush op de markt, een multifunctionele warmeluchtborstel die je haar droogblaast en tegelijkertijd in model brengt.

GHD, Rise, 189 euro bij jochenvanhoudt.be

Babyliss, Hydro-Fusion Big Hair Rotary Blower Brush, 69,90 euro bij Vandenborre

3. Coupe soleil 2.0

De coupe soleil vindt zichzelf ieder jaar weer uit. Anno 2021 zijn het de rijke schakeringen die ons hart sneller doen slaan. Het subtiele spel tussen licht en donker oogt niet alleen liefelijk en romantisch, je bent ook beter bestand tegen uitgroei. Vraag naar een smoky highlights, bronde, hairbronzing of een french balayage.

4. Topcoat voor je haar

Meer glans? Een koelere tint? Of liever warmere lokken? Het kan allemaal dankzij de haartoners. Door de tijdelijke pigmenten kan je bepaalde tinten in je haar benadrukken, afzwakken of glans toevoegen. Paars neutraliseert ongewenste gele schijn bij blondines, blauw vermindert oranje tinten bij donkerblond en lichtbruin terwijl groen de rode waas bij donkerbruin tot zwart haar verdoezelt. Een gloss voegt glans toe aan iedere haarkleur, en oranje toners geven koperkleurige of rode lokken hun intensiteit terug.

Fudge, Cool Brunette Blue-Toning Shampoo, 16,95 euro bij Zalando

Bed Head by Tigi, Dumb Blonde Purple Toning Shampoo, 24 euro bij johnbeerens.com

Bleach London, Pearlescent Toning Shampoo, 8,70 euro bij cultbeauty.co.uk

5. Haarjuwelen

De haaraccessoires maakten vorig jaar al een comeback, deze zomer mag het allemaal nóg bigger & bolder. En duurder, want ook juwelenmerken springen op de kar. Een bad hairday verdoezelen zag er zelden zo chique uit.

ELNA, Juliette Haarjuweel, 76,96 euro bij elnadesign.com

VERZORGING

Volledig scherm © Redken / L'Oreal Professionel / Getty

1. Haarwater

Het begon met rijstwater in Japen: een eeuwenoude techniek waarbij het restwater van de afgekookte rijst werd gebruikt om het haar te spoelen. De antioxidanten in het water zouden de hoofdhuid kalmeren en het haar versterken. Geen nood: je hoeft niet plots iedere dag rijst op het menu te zetten, want tegenwoordig koop je de haarwaters gewoon kant-en-klaar. Sommige bevatten nog altijd rijstwater, andere vooral verzorgende stoffen of ophelderende ingrediënten.

Matrix, Hair Rinse Treatment, 14,35 euro bij Douglas

Redken, Extreme Bleach Recovery Lamellar Water, 36,85 euro bij Zalando

2. Bandwerk

Bond repair. Bond building. Bond maintenance. What’s in a name? Onze lokken zijn eigenlijk een verzameling chemische verbindingen. Zijn die in topconditie? Dan is je haar dat ook. Overmatig stylen of ontkleuren kan die verbindingen echter beschadigen, waardoor het haar broos en dof wordt en afbreekt. Enter: Bond, Hair Bond. Vroeger kon je voor zulke behandelingen enkel naar het salon, vandaag de dag zijn er steeds meer thuisopties.

Bumble & Bumble, Bond-Building Repair treatment, 13,95 euro bij lookfantastic.nl

Redken, Acidic Bonding Concentrate Treatment, 29,95 euro bij Zalando

Sebastian, No.Breaker Bonding Spray, 35,99 euro bij johnbeerens.com

3. Op haardieet

De lente is traditioneel het seizoen waarin de schoonmaakkriebels van zich laten horen. Mest dit jaar niet alleen de kastjes uit, ook de ingrediëntenlijst van je producten. Zowel sulfaten als siliconen krijgen alvast een enkeltje richting vuilnisbak. Die zijn verantwoordelijk voor de zalige schuimberg tijdens het inzepen en het schone gevoel achteraf. Helaas zijn ze soms te agressief, waardoor ze je haar brozer maken en de hoofdhuid uitdrogen. Siliconen vind je dan weer vooral in shampoos die glanzend en glad haar beloven. Ze leggen een zacht en glanzend laagje rond het haar. Nadeel? Bepaalde siliconen zijn niet wateroplosbaar en stapelen zich op waardoor je haar na verloop van tijd plat en een beetje vettig kan uitzien.

Wella, Elements Renewing Shampoo (16,99 euro) & Conditioner (21,99 euro), bij johnbeerens.com

Bubbles at home, Solid Shampoo, € 11,95 bij bubblesathome.be

Cut By Fred, Shampoo Stick Detox, € 20 bij Blooms and blossoms

4. Stoombad voor je hoofdhuid

Al eens een stoomsessie voor je haar of hoofdhuid geprobeerd? Stoom opent de haarschacht waardoor verzorgende ingrediënten dieper inwerken. Bovendien weekt het dode huidcellen en productresten los van de hoofdhuid, voor een propere en gezonde haardos. (En nee, de douche loeiheet zetten is niet hetzelfde.)

