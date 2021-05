SpongeBob chic: Vans brengt kledingcollectie uit voor fans van het iconische cartoonfiguurtje

Hij woont in een ananas diep in de zee. SpongeBob SquarePants! Al kan de iconische gele spons binnenkort ook in je garderobe vertoeven. Kledingmerk Vans brengt samen met de New Yorkse ontwerpster Sandy Liang een collectie uit ter ere van SpongeBob en zijn onderwatervriendjes. En die ziet er hipper uit dan je denkt.

Al wie opgroeide in de jaren 2000 herinnert hem zich maar al te goed. Gekke SpongeBob, die in Bikinibroek woont naast zeester Patrick en octopus Octo, en krabburgers maakt in de Krokante Krab, terwijl hij geteisterd wordt door vijand Plankton. Dikke F.U.N. was het, feest voor u en mij (weet je nog?). De serie was dan ook een kijkcijferkanon en legde Nickelodeon geen windeieren: de zender haalde er via merchandise onder meer zo’n 13 biljoen dollar door binnen.

SpongeBob op z'n New Yorks

Goed nieuws voor de fans, want de geliefde spons herleeft dit jaar. Het Amerikaanse kledingmerk Vans zag de tijd rijp voor een ode aan SpongeBob in de vorm van een kledingcollectie. Die mocht de New Yorkse ontwerpster Sandy Liang vormgeven, die al sinds 2014 de cool kids van de Lower East Side kleedt. De jonge vrouw is nu zesentwintig en groeide dus ook op met de inwoners van Bikinibroek op haar tv.

Precies die inwoners zette Liang dan ook in de spotlights in de vijfdelige collectie. Op de hoodie, het T-shirt en het emmerhoedje zien we SpongeBob, Patrick, Octo en SpongeBobs eekhoornvriendin Sandy, voor de gelegenheid gehuld in outfits van Liangs eigen kledingcollectie. Inclusief een skateboard voor Patrick en een stuk pizza in de hand voor Octo. Alsof ze al een hele tijd niet meer in Bikinibroek, maar wel in New York wonen. “Ik wilde de personages de echte wereld inloodsen”, vertelt de ontwerpster.

Daarnaast bevat de collectie ook twee paar schoenen. Het ene paar, met pastelkleuren en bloemetjes, is een ode van Sandy, de ontwerpster, aan Sandy, de eekhoorn. Het andere paar kreeg een mix van prints uit de serie en uit het culturele verleden van Sandy Liang, die van Chinese afkomst is.

De collectie is wereldwijd te koop vanaf 4 juni, online of offline in enkele Vans-winkels. Prijzen zijn nog niet bekend.

