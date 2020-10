Sp.a voorzitter Conner Rousseau over #iamwithsanna en kledingvoorschiften in de politiek: “Politici kleden zich al jàren te stijf”

Zou jij pre-owned beauty of tweede­hands cosmetica kopen? “Zodra de initiële shock verteerd is, lijkt het niet eens zo vergezocht”

23 september Vintage is in. Het is duurzaam, beter voor het milieu en – laten we eerlijk zijn – je bankrekening. Maar ook tweedehands cosmetica zijn aan een opmars bezig. Hoe komt dat? En vooral: hoe veilig is het? “Als je het écht wil proberen, koop je best minerale producten, liefst in poedervorm. Die zijn een slechte voedingsbodem voor bacteriën en virussen.”