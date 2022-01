SOS gespleten puntjes: tips van BV-kapper Jochen Vanhoudt om je haren na een kappersbeurt gezond te houden

NINA Great hair doesn’t happen by chance, it happens by appointment. Maar ook na die afspraak bij de kapper is het uiterst belangrijk dat je je haardos in de watten blijft leggen. Beautyredactrice Sophie en BV-kapper Jochen Vanhoudt leggen uit hoe je je versgeknipte korte of (half)lange coupe zo lang mogelijk gezond houdt. “Vaak bevatten de goedkopere shampoos niet-wateroplosbare siliconen. Let daarvoor op.”

KORT HAAR

Van een gemillimeterd kopje over een hippe pixie tot een speelse carré: onder kort verstaan we alle kapsels waarmee je (net) geen staartje kan maken.

Verzorgen

Kort maar prachtig? Bien sûr, en dat effect verkrijg je met de juiste stylingproducten, zoals mousse en gel. Slechts één nadeel: liefhebbers van het enthousiastere boetseerwerk blijven al eens met restjes achter. Jochen Vanhoudt: “Te veel gel of mousse kan schilfertjes veroorzaken. Die komen echter niet van de hoofdhuid, wel door residu van opgehoopte stylingproducten. Een residu-oplossende shampoo is de ideale oplossing.”

Verder kies je best een shampoo op basis van wat je haar en hoofdhuid nodig hebben. Een paarse of blauwe shampoo voor wie grijs haar heeft, een zuiverend exemplaar als je kampt met vet haar of één met kalmerende ingrediënten voor een gevoelige hoofdhuid.

Stylen

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is kort haar even vaak kapot als lang haar. In dit geval hebben de traditionele schuldigen (lees: warmtetools) daar bijster weinig mee te maken. De échte dader? Slechte haarlak. “Hairspray van bedenkelijke kwaliteit bevat te veel alcohol en kan het haar rond het gelaat en bovenop de kruin enorm beschadigen. Gebruik je regelmatig lak, investeer dan in professionele producten.”

“Een fijne nevel is onzichtbaar voor het blote oog en verraadt aan niemand dat er hulpmiddelen aan te pas kwamen. Wil je dat typische lakeffect? Ga voor een gelspray. En zorg tijdens het stylen dat je haarborstel de juiste maat heeft. Hoe korter je haar, hoe kleiner de diameter.”

HALFLANG HAAR

Je hebt halflang haar als je een staartje kan maken, maar je lokken los maximaal tot op je schouders vallen. Dat kan een bob of lob zijn, of hippe nieuwkomers als de mullet of de shag.

Verzorgen

De meeste halflange coupes hebben op regelmatige basis een rendez-vous met de kappersschaar, wat wil zeggen dat ze doorgaans vrij gezond zijn. Hou je lengtes in topconditie met een goede hydraterende shampoo en laat je lokken gemiddeld om de twee maanden bijknippen, raadt de kapper aan. “Wil je het laten groeien? Dan kan je die knipbeurt uitstellen tot drie maanden.”

Een halflange snit komt het best tot zijn recht met meer body, dus let op voor producten die niet-wateroplosbare siliconen bevatten. Je herkent ze op de ingrediëntenlijst als ‘dimethicone’ en vindt ze vaak terug in goedkope, verzorgende producten. Omdat ze niet oplossen onder de douche gaan ze zich opstapelen in het haar en zullen ze het haar verzwaren tot het er plat en futloos uitziet.”

Stylen

Halflang haar? Dan klinkt de lokroep der stylingtools stilaan al wat luider. Steil haar? Glamoureuze krullen? Of liever nonchalante waves: het kan allemaal. En het mag ook, op voorwaarde dat je plechtig belooft een hittebeschermer te gebruiken. Jochen Vanhoudt: “Handig zijn de twee-in-éénproducten die verstevigend werken zodat je kapsel langer houdt en die tegelijkertijd beschermen tegen de warmte.”

“Beperk je tot slechts een druppeltje olie of serum, anders zakt je creatie meteen weer uit. Pas je stijl- en krultang aan aan de lengte van je haar. Idealiter koop je altijd een iets kleinere maat: een stijltang met dunnere platen en krultang met kleinere diameter maken het makkelijker om zelfs de allerkortste lokjes te stylen.”

LANG HAAR

Of je nu laagjes hebt, alles op één lengte of een toffe asymmetrische snit: als je haar voorbij je schouders komt, valt het in deze categorie.

Verzorgen

Lang haar krijgt het meeste hitte te verduren, waardoor het meestal droger is. Een goede keratineshampoo die het haar van binnenuit voedt is precies wat je haardos nodig heeft, adviseert Jochen Vanhoudt. Dat, en een zachte aanpak. “Borstel je haar onder de douche terwijl er nog conditioner in zit. Spoel uit en kam dan nogmaals. Zo trek je je haar minder snel kapot.”

De grootste valkuil? Je haar weinig laten knippen omdat je het graag lang wil. “Als het haar niet vaak genoeg geknipt wordt, zal het vanzelf afbreken. Het verkort dus eigenlijk zichzelf.” Een goede richtlijn voor een knipbeurt is om de drie maanden: dan is je haar 3 centimeter gegroeid en kan je dus zonder al te veel hartzeer een centimetertje opofferen. Wacht je langer, dan zullen de puntjes splijten. Wil je echt zo min mogelijk van je haar laten knippen? Vraag dan om de ‘split ender’-behandeling. Met dit toestel kunnen we elk haartje precies 3 millimeter inkorten. Op die manier ben je van die gespleten puntjes af.”

Stylen

Net omdat lang haar vaak droger is, zijn goede beschermende producten een must, zéker als je daarnaast een stijl- of krultang gebruikt. Hittebeschermers vormen een soort barrière tussen je haar en de warmtebron, zodat het minder schade oploopt. Belangrijk voor wie highlights heeft: laat enkel je uitgroei bijwerken, in plaats van telkens de hele lengte mee te kleuren. Zo beperk je verdere schade.”

“Ook bij lang haar geldt: blijf weg van goedkope haarlak die te veel alcohol bevat. Die gaat het haar extra uitdrogen. Kam je haren liefst met een borstel gemaakt van natuurlijke materialen – omdat ze zachter zijn dan plastic exemplaren – en gebruik professionele elastiekjes met een beschermend laagje rondom. Spiraalrekkers zijn eveneens een goede optie.”

VOOR HEM

Ook mannen hebben weleens last van ‘pelletjes’ die geen ‘pelletjes’ zijn. Al helemaal als je je haar niet iedere dag wast, maar als je met alles erop en erin gaat slapen. Jochen Vanhoudt: “Net als mousse kan ook wax zich opstapelen en schilfertjes veroorzaken. Heb je last van schilfertjes maar jeukt het niet? Weersta de neiging om antiroosshampoo te gebruiken, en ga in plaats daarvan voor een grondige reiniging.”

SOS GESPLETEN PUNTJES

“Als je haar eenmaal gespleten is, kan je het zelfs met de beste wil (of beste producten) van de wereld niet opnieuw aan elkaar doen groeien. Wel kan je het uitzicht van gespleten puntjes verminderen door ze tijdelijk weer aan elkaar te lijmen met een herstellend serum. Bovendien legt het een filmpje over het haar waardoor de andere puntjes minder snel zullen splitsen.”

