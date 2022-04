Snoeperig pastel verovert de beautywereld, zo draag je het zelf: “Lila flatteert zowel koele als warme types”

De snoeperig gekleurde winkelrekken verraden dat het zover is: Pasen komt eraan, en dan verandert de wereld in een mierzoete toverbal. De beautywereld volgt gezwind: we zien lila liner, muntgroene ogen en perzikkleurige wangen. Beautyredactrice Sophie legt uit waarom we daar zo blij van worden, wat de kleuren van het seizoen worden en hoe je ze draagt. “Onbewust linken we pastelkleuren met onze kindertijd.”

Oranje maakt ons enthousiast. Groen kalmeert en blauw roept sereniteit op. Rood verhoogt onze hartslag en adrenaline en maakt ons – in combinatie met geel – hongerig. Dat kleuren een invloed hebben op ons gemoed, weten we al eeuwenlang. Invloedrijke wetenschappers als Newton en Goethe verdiepten zich in de kleurenleer en de impact op onze psyche. Het gebeurt onbewust, maar het effect is er wel degelijk (of dacht je dat het McDonalds-logo geheel toevallig uit geel en rood bestaat?).

My Little Pony’s en Barbiehuizen

Goethe sprak van plus- en minkleuren. Pluskleuren (combinaties van geel en rood) zouden positieve gevoelens opwekken zoals levendigheid en ambitie. Minkleuren (combinaties van blauw en rood) zouden dan weer eerder voor rusteloosheid en angst zorgen. Maar misschien wel de bijzonderste kleurenfamilie zijn de pasteltinten. Het verschil met de traditionele kleuren is dat ze veel meer wit bevatten. Dat verandert niet alleen de schakering, maar ook de psychologie erachter.

Zo worden ze veel meer geassocieerd met tederheid en vrouwelijkheid. Omdat we ze onbewust linken met onze kindertijd, een periode waarin speelsessies met pastelkleurige My Little Pony’s en suikerspinroze Barbiehuizen schering en inslag waren. Maar vooral omdat de kleuren minder gesatureerd zijn, waardoor ze zachtheid en kalmte uitstralen. En precies dat maakt ze ook zo geschikt voor in je toilettas. Want dankzij de hoge helderheid en lage verzadiging, resulteren ze quasi altijd in een elegante make-uplook. Dit worden alvast de kleuren van het seizoen!

Subtiel lila

Waar we paars van oudsher associëren met macht, luxe en rijkdom, is lila net wat subtieler. Dat maakt het de uitgelezen kleur voor een feestelijke look, of een moment waarop je dat extra tikje zelfvertrouwen kan gebruiken. Bovendien heeft lila als unieke eigenschap dat het zowel koele als warme types flatteert. Staat prachtig als waasje over het hele ooglid, maar evengoed als accentkleur in de binnenste of buitenste ooghoek.

Volledig scherm © ZARA / RV

1. BTY by NA-KD, Paars Oogpotlood, 6,95 euro bij na-kd.com

2. Zara, Oogschaduw Duo, 10,95 euro bij Zara

Zomers zachtroze

Roze – dé kleur van de vrouwelijkheid – blijft niet alleen in de lente maar ook komend najaar een belangrijke speler. Op de lippen, op de ogen en op de wangen: la vie en rose mag je gerust letterlijk nemen. Door te spelen met texturen en intensiteit kan je toch variëren. Wil je net meer maturiteit uitstralen? Kies dan voor een oudroze tint. De blauwe ondertoon geeft je look meer power.

Volledig scherm © Trinny London / RV

1. essence, everlasting BLOOMS eyeshadow palette, 5,95 euro bij Boozyshop

2. MAC, Re-Think Pink, 21 euro bij MAC Cosmetics

3. Trinny London, Eyetallics, 21,50 euro bij trinnylondon.com

Energetisch muntgroen

Van Kristen Bell tot Kim Kardashian en Rihanna: muntgroen staat bij iedere huidskleur. Geen wonder, want groen staat voor energie en de natuur, en levert dus meteen een frisse blik op. Voorzichtig proberen? Breng enkel aan in de buitenste ooghoek, en combineer met een warme bronskleur over het bewegende ooglid. Of ga voor een grafische eyeliner. Zo krijg je die muntgroene toets zonder dat het meteen erg opvalt.

Volledig scherm © Aboutface / RV

1. Aboutface, Shadow stick, 20,30 euro bij cultbeauty.co.uk

2. e.l.f., Mint Melt Eyeshadows, 5 euro bij Douglas

Speelse perzik

Het is de kleur van Aperol Spritz, van watermeloen en de zonsondergang. Het combineert de vrolijkheid van geel met de energie van rood voor een portie summer vibes waar we instant blij van worden. Omdat perzik een mengeling is van warme (geel) en koele (roze) tinten, staat de kleur alle types mooi. Draag ‘m op je ogen, op je lippen en een klein beetje op je jukbeenderen en neusbrug voor een fleurige zomerse glow.

Volledig scherm © Getty Images / RV

1. KIKO Milano, Rays of Light Highlighter, 14,99 euro bij KIKO Milano

2. Dior, 3 Couleurs Tri(o)blique Mineral Glow, 64 euro bij dior.com

3. Nars, Afterglow Lip Blam, 28 euro bij Parfuma

Hallo hemelsblauw

Hemelsblauw heeft zijn naam niet gestolen: deze tint blauw lijkt als twee druppels water op de kleur van de lucht, waardoor we ze onbewust linken aan onschuld en reinheid. Wist je trouwens dat blauwe oogschaduw even efficiënt is als mascara om je blik te openen? Blauw doet je ogen witter lijken, zodat ze meer zullen sprankelen. Het proberen waard!

Volledig scherm © Getty Images / RV

1. Yves Rocher, Oogschaduw Mono 20, 13,90 euro bij Yves Rocher

2. ArtDeco, High Performance Eyeshadow Stylo, 14,38 euro bij Douglas

Lees ook :